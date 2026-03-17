أكد مسؤول إيراني أن الحرب الدائرة حاليا بين بلاده من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى ستغير وجه المنطقة، فيما أكد مسؤول إيراني آخر أن أداء قوات بلاده سيردع العدو ويمنعه من مهاجمة بلاده مرة أخرى.

⁠وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ⁠قاليباف للتلفزيون الرسمي اليوم ⁠الثلاثاء إن الحرب "ستغير وجه الشرق ⁠الأوسط ونظامه، ⁠ولكنْ ليس وفقا للخطط الأمريكية".

وأضاف قاليباف "سنرسي مع الدول ⁠الإسلامية في ⁠المنطقة، ⁠النظام والأمن الإقليميين في المجالين الاقتصادي والأمني".

وأكد أن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يُفرض من الخارج، وأنه تم إبلاغ دول المنطقة بأن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لن يجلب الأمن، وأن على الأمريكيين المغادرة.

وفي تقييمه لمسار الحرب، قال إن "العدو لم يتمكن من فرض خطته علينا ونحن نفذنا كل ما خططنا له"، مشيرا إلى أن "العدو خطط لتحقيق نصر خلال 72 ساعة، والنتيجة أن جميع القواعد الأمريكية أصبحت ضمن دائرة الاستهداف"، حسب قوله.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن قوات بلاده تتصرف بطريقة لا تسمح "للعدو" بمهاجمة إيران مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.

"لا تتركوا الساحات"

داخليا، دعا قائد الشرطة الوطنية الإيرانية، اللواء سردار رادان، المواطنين المحتشدين في ميدان "ونك" شمالي طهران إلى عدم ترك الساحات فارغة، مؤكدا أهمية تكثيف الحضور الشعبي خلال الساعات المقبلة.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية، عبر تليغرام، مقطع فيديو يُظهر رادان وهو يخاطب الحشود قائلا: "لا تتركوا الساحات فارغة، خاصة غدا مساء، فليلة غد حاسمة بالنسبة لنا، لتكن كل الشوارع وكل الساحات مملوءة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بالعدو.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع اقتراب احتفالات "الأربعاء الناري" (چهارشنبه ‌سوری) في إيران، في وقت طالبت فيه جمعية الهلال الأحمر ومنظمة الإطفاء وهيئة الطوارئ المواطنين بالامتناع عن إقامة أي احتفالات أو ألعاب نارية أو تجمعات، تحسبا للمخاطر المحتملة.