إصابة شخصين بالكويت وتعطل ميناء بالإمارات.. هجمات تستهدف 5 دول خليجية

تواصلت الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الثلاثاء مستهدفة دولا خليجية في اليوم الـ18 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وفيما يلي رصد للهجمات التي تعرضت لها الدول الخليجية خلال الساعات الماضية:

الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الثلاثاء، إصابة شخصين جراء سقوط شظايا اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات "معادية".

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان بأن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.

وأشار إلى أنه تم اعتراض تلك الهجمات مع "تسجيل إصابتين طفيفتين" دون تسجيل أي أضرار مادية، بحسب البيان.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات أنها تعاملت الثلاثاء مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي "نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وتوقف بشكل جزئي الثلاثاء تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي عقب سلسلة هجمات.

وقالت وكالة رويترز إن تحميل النفط في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (الواقعة على خليج عمان) توقف جزئيا بعدما تسبب هجوم ⁠ثالث خلال أربعة أيام في اندلاع حريق بمحطة التصدير.

وقالت هيئة ⁠عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرق الفجيرة في الإمارات، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.

السعودية

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 24 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

ولم تذكر الوزارة تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء تلك الهجمات.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر لهجوم بـ9 صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقت من إيران الثلاثاء، مؤكدة نجاح الدفاعات الجوية في التصدي لجميع الهجمات.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني تعامله مع حريق محدود في المنطقة الصناعية نتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.

البحرين

أعلنت القيادة العامة لـ"قوة دفاع البحرين" أن منظومات الدفاع الجوي واجهت "موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية" استهدفت مملكة البحرين، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، منها موانئ ومصافٍ للنفط.