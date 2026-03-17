أمير قطر وملك الأردن يبحثان التصعيد ويؤكدان رفض الاعتداءات

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد الراهن، واستمرار ما وصفه الديوان الأميري القطري بـ"العدوان الإيراني السافر" الذي استهدف قطر والأردن وعددا من دول المنطقة.

وأفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر أكد، أثناء لقاء ثنائي جمعهما بالديوان الأميري، تضامن بلاده مع الأردن إزاء ما يتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادته وأمنه وضمان سلامة مواطنيه.

من جانبه، جدد ملك الأردن تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

رفض الاعتداءات

كما أكد الجانبان رفضهما لهذه الاعتداءات، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتعريض أمن الدول وشعوبها للخطر.

وأكد الزعيمان أيضا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التدهور وتعزيز فرص الأمن والاستقرار فيها.

ومنذ 18 يوما، تشن إيران هجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وأصاب أهدافا ومنشآت حيوية.