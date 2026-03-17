أكسيوس يحدد 4 نقاط ضغط بحرب إيران لمراقبتها هذا الأسبوع

حدد موقع أكسيوس الأمريكي ما أسماه بأربع نقاط ضغط بشأن الحرب على إيران تجب مراقبتها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح التقرير الذي أعدته أفيري لوتز مراسلة الموقع أن الحرب على إيران دخلت أسبوعها الثالث مع تضخم التكاليف، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ومن دون أن يلوح أي مخرج دبلوماسي في الأفق.

ولفتت لوتز التي تغطي قضايا مثل السياسة الأمريكية، الأمن القومي، والعلاقات الدولية، بما في ذلك الصراعات مثل الحرب مع إيران، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومساعديه ذكروا جداول زمنية مختلفة لإنهاء الحرب، لكنّ إيران المتضررة بشدة لا تزال متحدية وتعرقل التجارة، وتدفع الولايات المتحدة للانخراط بعمق في الصراع.

تفوق عسكري لا تحتاجه إيران

وقالت المراسلة إن الولايات المتحدة يمكنها الإشارة إلى تفوقها الجوي وتدمير البحرية الإيرانية، لكنّ إيران لا تحتاج إلى تحقيق نصر عسكري من أجل إلحاق الأذى بأمريكا وإسرائيل.

وترى لوتز أن خنق إيران مضيق هرمز يزيد من الألم الاقتصادي، مما ينذر بخطر "فخ التصعيد".

وحددت الكاتبة 4 مسارات تجب متابعتها هذا الأسبوع، وهي كما يلي:

1- التداعيات الإنسانية

حثت لوتز على متابعة التداعيات الإنسانية، مشيرة إلى مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكيين وإصابة نحو 140 آخرين، حتى الاثنين، ومقتل أكثر من 1300 إيراني مع إصابة الآلاف، وفقا للسفير الإيراني في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة اللبنانية مقتل 850 لبنانيا منذ بدء الضربات الإسرائيلية الأخيرة، بينما تقدر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو مليون شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في لبنان. كما سجلت إسرائيل وعدة دول خليجية حالات وفاة.

2- عقبة هرمز

ووفقا للوتز، فإن نقطة الضغط الثانية، هي إغلاق مضيق هرمز، حيث يحاول ترمب تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح المضيق، بهدف الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وزعم ترمب يوم السبت أن الولايات المتحدة ودولا أخرى سترسل سفنا حربية لإعادة فتح الشحن التجاري، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة للمساعدة.

وقال لاحقا للصحفيين إنه "يطالب" دول الناتو وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بالمساهمة.

لكنّ الدول الكبيرة رفضت الالتزام بإرسال سفن حربية، ومن بين هذه الدول ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وكذلك أستراليا، بينما أشارت أخرى إلى أنه لا توجد لديها خطط فورية لإرسال سفن.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين على أن بلاده ودولا أخرى تعمل على خطة، لكنها لن تكون مهمة تابعة لحلف الناتو.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم الاثنين: "ماذا يتوقع دونالد ترمب من عدد قليل من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز أن تفعل مما لا تستطيع البحرية الأمريكية القوية فعله؟ هذه ليست حربنا، نحن لم نبدأها".

3- هجوم على لبنان

أما نقطة الضغط الثالثة فتتعلق بالهجوم الإسرائيلي على لبنان، إذ أعلنت إسرائيل يوم الاثنين ما وصفته بأنه عمليات برية "محدودة ومحددة الأهداف" في جنوب لبنان.

وتشعر الحكومة اللبنانية بقلق بالغ من أن تؤدي الحرب المتجددة، التي اندلعت بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل، إلى تدمير البلاد.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الضربات تزيد من تفاقم أزمة النزوح في لبنان.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقا بأن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على كامل المنطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله.

4- التكاليف

والنقطة الرابعة هي تكلفة الحرب التي تجاوزت 11.3 مليار دولار في الأيام الستة الأولى، بحسب ما قاله مسؤولون في البنتاغون للمشرعين، وفق تقارير متعددة، وهو رقم مرشح للارتفاع مع استمرار الصراع.

وفي الوقت نفسه، تستمر أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة المنزلية في الولايات المتحدة في الارتفاع.

ويظل سعر خام برنت العالمي فوق 100 دولار للبرميل حتى صباح الاثنين، بينما تراجع السعر القياسي الأمريكي إلى منتصف التسعينات بعد أن تجاوز 100 دولار في وقت سابق.