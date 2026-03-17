أسراب المسيّرات في بغداد.. اختبار معقد لقدرات منظومة "سي رام" الأمريكية

في تصعيد عسكري خطير، شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الاثنين، موجة هجمات عنيفة استهدفت السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء"، ونقل مراسل الجزيرة أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيّرة استهدفت مجمع السفارة، قبل أن تعترض مسيّرة أخرى بعد دقائق معدودة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن هذه الموجة تعد الأكثر كثافة منذ بداية الحرب، حيث استخدمت فيها 5 مسيّرات على الأقل بالتزامن مع إطلاق صواريخ.

وأكد شهود عيان رؤية 3 مسيّرات تتجه نحو مبنى السفارة، حيث تمكنت منظومة الدفاع الجوي من إسقاط اثنتين منها، بينما اخترقت الثالثة التحصينات وسقطت داخل المجمع، مما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وسحب الدخان الكثيف.

وأظهرت لقطات متداولة تحليق مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136″ على ارتفاع منخفض فوق بغداد، قبل تعامل أنظمة الدفاع الجوي معها، ورغم محاولات الاعتراض المكثفة، أثبتت صور الدخان المتصاعد من الحرم الدبلوماسي وقوع إصابات مباشرة، مما دفع السفارة الأمريكية إلى مطالبة مواطنيها بمغادرة العراق على الفور، ورفع مستوى تحذير السفر إلى الدرجة الرابعة.

ماذا نعرف عن منظومة "سي رام"؟

برز في الشق الدفاعي دور منظومة "سي رام" (C-RAM) المخصصة لمواجهة الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، وبحسب تقرير معلوماتي نشره موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي"، جرى تطوير هذه المنظومة لتوفير حماية متقدمة للقوات البرية والقواعد التشغيلية في أعقاب العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

وتتكون المنظومة من شبكة معقدة توفر قدرات الاستشعار، والإنذار المبكر، والاعتراض، إلى جانب مهام القيادة والسيطرة لحماية الأفراد والمنشآت الحيوية.

ويشكل نظام السلاح الدوار (LPWS) المكون الأساسي لها، وهو يعتمد على نسخة معدلة من نظام الحماية البحرية الأمريكي، حيث تم تثبيته على مقطورة تجارية يبلغ وزنها 35 طنا لتسهيل العمليات البرية.

إعلان

وتتميز المنظومة بمدفع رشاش من طراز "غاتلينغ" عيار 20 مليمترا، يمتلك قدرة فائقة على تتبُّع الأهداف وإطلاق النار بمعدل يبلغ 4500 طلقة في الدقيقة، وتتكامل هذه القوة النيرانية الهائلة مع أنظمة رادار متطورة توفر خاصية الإنذار المبكر بدقة شديدة.

وعلى الصعيد الإستراتيجي، يضيف الموقع أن المنظومة صممت في الأصل لتلبية الاحتياجات التشغيلية وتقليل الخسائر البشرية، وجرى نشرها بشكل مكثف لحماية "المنطقة الخضراء" في العاصمة بغداد.

وتزامن الهجوم مع إعلان "كتائب حزب الله" العراقية مقتل مسؤولها الأمني البارز المعروف بـ"أبو علي العسكري" دون أن يحدد البيان تفاصيل وظروف مقتله أو توقيته الدقيق.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أكد فيه مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس أن الشخصية المعروفة بـ"أبو علي العسكري" هي ذاتها القيادي "أبو علي العامري"، الذي كان قد قُتل في ضربة جوية استهدفت منطقة العَرَصات وسط العاصمة بغداد فجر السبت الماضي.