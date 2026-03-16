142 مصابا إسرائيليا خلال 24 ساعة وصاروخ عنقودي في قصف إيراني جديد

دوت صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة شمالي ووسط إسرائيل، اليوم الاثنين، عقب إطلاق صواريخ إيرانية جديدة استهدفت تل أبيب ومطار بن غوريون، في إطار ما وصفها الحرس الثوري الإيراني بالموجة الـ55 من عملية "الوعد الصادق 4″.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الحرس الثوري أن "الموجة 55 من عملية الوعد الصادق 4 نُفذت بنجاح ضد أهداف في قلب الأراضي المحتلة في تل أبيب ومطار بن غوريون، بما في ذلك مراكز إنتاج الأسلحة الجوية العسكرية ومراكز دعم التزود بالوقود جوا".

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل"، مؤكدا أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها"، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا في 5 مواقع مختلفة وسط إسرائيل.

142 مصابا في 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 142 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط قنابل من صاروخ عنقودي وتناثرها في 8 مواقع وسط إسرائيل، مما تسبب في أضرار مادية، ونقلت عن مصدر عسكري سقوط صاروخ في تل أبيب الكبرى، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اشتباها بإصابة مبنى بشكل مباشر في منطقة شوهم شرق مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى سقوط شظايا صواريخ جنوب تل أبيب ومنطقة اللد، وسُجلت إصابتان بشظايا في وسط إسرائيل، مشيرة إلى سقوط شظايا في منطقة مفتوحة قرب موقع حساس وسط إسرائيل.

استهداف 3 قواعد أمريكية

وفي تطور ميداني، نقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مراكز الجيش الأمريكي في قاعدة الظفرة الجوية جنوبي العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقاعدتي الجفير البحرية والشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وأوضح الحرس الثوري أنه استهدف القواعد باستخدام صواريخ متوسطة وطائرات مسيّرة.

تدمير طائرة خامنئي

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مطار مهرآباد بطهران.

إعلان

وقال محافظ طهران إن "12 ألف وحدة سكنية في محافظة طهران تضررت جزئيا أو كليا" جراء الحرب، وفق ما نقلته وكالة تسنيم.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن "وجود حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في البحر الأحمر يُعتبر تهديدا لإيران"، مضيفا "لذا تُعد مراكز الدعم اللوجستي والخدمات التابعة للأسطول المذكور في البحر الأحمر هدفا للقوات المسلحة الإيرانية"، وفق وكالة تسنيم.