قتيلان بقصف على الحشد الشعبي وأنباء عن قتلى أمريكيين بمطار بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي للجزيرة بمقتل اثنين وإصابة آخرين إثر قصف جوي استهدف مقر الحشد الشعبي بجرف الصخر في بابل.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.

هجوم بصواريخ على مطار بغداد

وقد أُصيب 5 أشخاص في هجوم على مجمّع مطار بغداد الدولي الذي يستضيف فريقا للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأمريكية، وفق ما أعلنت السلطات العراقية أمس الأحد.

واستهدف وابل جديد من الصواريخ والمسيّرات المطار قرابة منتصف ليل الأحد وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية سعد معن في بيان: "تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس، بجروح متفاوتة".

أولياء الدم يتبنى

لكن سرايا أولياء الدم -وهي واحدة من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق– قالت، اليوم الاثنين، إن 6 أفراد من قوات الجيش الأمريكي قُتلوا وأُصيب 4 آخرون في قصف صاروخي استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، على حد قولهم.

وأوضح بيان لـ"سرايا أولياء الدم" أنها نفذت "عملية نوعية ودقيقة برشقة من صواريخ نوع (القارع) استهدف الوجود الأمريكي المحتل في قاعدة فيكتوريا".

وأعلنت "سرايا أولياء الدم"، الأحد، تنفيذ 5 عمليات نوعية ضد أهداف أمريكية داخل العراق وخارجه خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت الأربعاء الماضي تنفيذ 76 عملية عسكرية منذ بدء واشنطن وتل أبيب حربهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

تداعيات الحرب على العراق

ووصلت تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 شباط/فبراير إلى العراق، وتوقفت حركة المطارات في البلاد منذ اليوم الأول مع إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وتعرّضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر السبت، لهجوم تسبب بتدمير منظومة الدفاع الجوي فيها، بحسب مصادر أمنية لقناة الجزيرة.

واستهدفت غارات مقرات تابعة لفصائل عراقية موالية لإيران، تصنّف واشنطن عددا منها بأنها "إرهابية"، ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ هذه الضربات، رغم اتهامهما بذلك.

ويوميا، تعلن فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ“المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب، استُهدف مرارا مجمع مطار بغداد الذي يضمّ عدة قواعد للجيش ولأجهزة الأمن العراقية، إضافة إلى فريق للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأمريكية، بهجمات من هذا النوع.