مسقط والقاهرة تؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف التصعيد بالمنطقة

أكد سلطان عمان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهذه ثالث محطة للوزير المصري في جولة على بلدان عربية غير محددة المدة بدأت الأحد بقطر والإمارات، بهدف نقل رسالة تضامن مع تلك الدول التي استهدفتها طهران في أعقاب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط الماضي.

من جهتها، قالت الخارجية العمانية إن وزير الخارجية ونظيره المصري جددا رفضهما واستنكارهما كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف الدول العربية الشقيقة.

وأضافت أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أكدا على أهمية وقفها بشكل فوري والحفاظ على سياسة حسن الجوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي.

هجمات ودعوات

ومنذ 17 يوما، تشن إيران هجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وأصاب أهدافا ومنشآت حيوية.

وخلال هذا الاتصال دعا البوسعيدي الدول الداعية للسلام العمل معا لاستعادة المسار السياسي والدبلوماسي لحل الصراع وكافة القضايا والهواجس المرتبطة به.

كما جدّد الوزيران رفضهما واستنكارهما لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، وأكدا على أهمية وقفها بشكل فوري والحفاظ على سياسة حسن الجوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة جهودهما المشتركة في الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مع التأكيد على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.