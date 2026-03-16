ماذا وراء رفع إسرائيل قوات الاحتياط إلى 450 ألفا وبدء عملية برية بلبنان؟

يستنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الجبهة اللبنانية في محاولة لتنفيذ تهديداته، والقيام بهجوم بري على لبنان بدعوى نزع سلاح حزب الله، ويأتي ذلك بينما يؤكد الحزب أنه مستمر في مقاومته دفاعا عن لبنان.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيطلب من الحكومة التصديق على رفع عدد قوات الاحتياط إلى 450 ألف جندي، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لعملية برية محدودة لقوات الفرقة 91، ضد ما قال إنها معاقل لحزب الله في جنوب لبنان.

وتتزامن هذه التحركات والحشود مع توجه إسرائيل لشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقص الذخيرة، ومع استمرار حربها على إيران رفقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحشد الجيش الإسرائيلي 4 فرق على طول الحدود مع لبنان، قامت بتوغلات متواصلة في محاولة لإقامة حزام أمني بعرض 7 كيلومترات، كما يقول مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، الذي أكد أن الفرقة 91 هي واحدة من هذه الفرق.

ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماض في تنفيذ مخططاته بشأن لبنان، وهو ما يعكس تكليف وزير الشؤون الإستراتيجية السابق رون ديرمر بتولي الملف اللبناني سواء بالمفاوضات مع واشنطن، أو بترأس المفاوضات في حكومة لبنان إن حدث ذلك.

وبينما يرجح العمري أن المخطط الإسرائيلي يهدف للوصول إلى نهر الليطاني حتى تكون تلك المنطقة تحت سيطرته، يعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن إسرائيل مصمِّمة على إنهاء ملف حزب الله من خلال زيادة مساحة الاستهداف في لبنان ككل، مع احتمال توسيع العملية لتشمل البقاع، بالإضافة إلى أنها تفكر في توسيع المنطقة العازلة بينها وبين جنوب لبنان، مما يعني تقليص مساحة لبنان وزيادة مساحة إسرائيل وتمدد الاستيطان مستقبلا في هذه المنطقة.

لا مفاوضات

وتأتي التحركات الإسرائيلية بضوء أمريكي وتجاهل دولي عما يحدث في لبنان، ويقول عواد -في مداخلة على قناة الجزيرة- إن إسرائيل تسعى إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية ومحاولة دفعها نحو الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل.

وترفض إسرائيل الدخول في مفاوضات مع لبنان، وهو ما أكده وزير خارجيتها جدعون ساعر، حيث نفى في وقت سابق وجود توجه في إسرائيل لتفاوض مباشر مع لبنان لإنهاء الحرب.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فدعا إلى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي تعود لعام 2022 والتي وضعت حدا لنزاع على منطقة غنية بالغاز الطبيعي في المتوسط.

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة أن فرنسا أعدت مقترحا جديدا لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، يشمل نقاطا عدة أبرزها تطبيع العلاقات ونزع سلاح حزب الله، لكن الأخير رفض المقترح وقال على لسان محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب، إن المقترح"ساقط قبل أن يبدأ".

وكان مصدر رسمي لبناني قال للجزيرة إن لبنان يواصل تحضيراته لتشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى بحث سبل وقف التصعيد على الحدود الجنوبية.

قوة حزب الله

ومن جهة أخرى، ومع استمرار إسرائيل في عدوانها على لبنان، يرى مراقبون أن عودة حزب الله لساحة المواجهة من شأنه أن يعرقل مخططاتها، وهو ما أشار إليه عواد بقوله إن إسرائيل لم تقرأ المشهد بشكل كامل، وإن أجهزتها الاستخباراتية لم تقدِّر قوة حزب الله سواء الصاروخية أو غيرها، متوقعا أن تكون الحرب على الجبهة الشمالية الأطول والأشرس من بين الحروب السابقة، خاصة أن إسرائيل لا تريد أن يتكرر معها السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يستبعد عواد من جهة أخرى أن تؤدي الحرب في لبنان إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، وهو أمر سيستفيد منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتصاعد حدة المواجهة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، في ظل مع تبادل للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد -في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي- على أن الحزب أعد نفسه لمواجهة طويلة، وأن المعركة الحالية هي معركة الدفاع المشروع لمواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان.