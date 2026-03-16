كاميرا سيارة توثّق لحظات رعب عاشها إيرانيون بفعل غارات ضخمة

وثّق مقطع فيديو جديد، نشرته حسابات إيرانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف مجمع تابع للشرطة في محافظة همدان غربي إيران عبر غارات جوية ضخمة.

وتُبين المشاهد التي وثّقتها كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات لحظة وقوع الانفجار العنيف، حيث غطت سحابة كثيفة من الدخان المركبات المتواجدة على الطريق، وسط تناثر الشظايا والركام.

وتشير عملية تحديد الموقع الجغرافي للمشاهد إلى سير المركبات على طريق (الإمام الخميني السريع)، ويظهر على يسار مسار السيارة تعرّض مجمع أمني تابع لقيادة شرطة محافظة همدان إلى استهداف مباشر.

وبعد وقوع الغارات الأولى وانتشار سحابة الدخان وارتطام الشظايا بالمركبة، وقع انفجار آخر كان أعنف وأقرب للمركبات، حيث ظهر وميض الانفجار بصورة واضحة في الفيديو.

وتشير البيانات إلى وقوع القصف في 7 مارس/آذار الجاري، وتظهر صور أخرى بثتها حسابات إيرانية، تم التقاطها من مسافات أبعد، حجم الدخان الناتج عن الغارات العنيفة.

وشهدت مدينة همدان سلسلة من الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع مختلفة منذ بدء الضربات على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتشير تقارير صحفية واستقصائية إلى استهداف الضربات الأمريكية والإسرائيلية لما لا يقل عن 15 مركز شرطة في أنحاء إيران على مدار الأسبوعين الماضيين.