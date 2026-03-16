قطر الخيرية تجمع 40 مليون ريال في "تحدي ليلة 27" ومدونون يشيدون بالحملة

في ساعات قليلة من البث المباشر، تجاوزت التبرعات 40 مليون ريال ضمن حملة "دفعة بلاء" التي أطلقتها قطر الخيرية خلال تحدي ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، أحد أكبر أحداث جمع التبرعات عبر منصة يوتيوب.

وتهدف الحملة إلى تمويل مبادرات طبية إنسانية منقذة للحياة في عدة دول حول العالم، إضافة إلى قطر، بمشاركة أكثر من 38 ألف متبرع، يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف شخص.

وبُثت الفعالية مباشرة من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل عبر قناة المؤثر عبد الله الغافري على يوتيوب، وقناة قطر الخيرية، بمشاركة الإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي وعدد من المؤثرين والأطباء والمنصات الطبية الداعمة للحملة.

ولاقت الحملة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون مقاطع من البث المباشر ورسائل الدعم للحملة، مشيدين بسرعة استجابة المتبرعين وأثر المبادرة في إنقاذ حياة المرضى، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة.

كما عبّر مغردون ومؤثرون عن إعجابهم بزخم التفاعل مع الحملة خلال وقت قياسي، معتبرين أن المبادرة تعكس قوة العمل الخيري في شهر رمضان، وقدرة المنصات الرقمية على حشد الدعم الإنساني وإيصال قصص المرضى واحتياجاتهم إلى جمهور واسع حول العالم.

كما أشار متفاعلون إلى أن تحدي ليلة 27 الذي تنظمه قطر الخيرية تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى حدث إنساني سنوي ينتظره كثيرون في العشر الأواخر من رمضان، إذ يجمع بين البث المباشر عبر يوتيوب والعمل الخيري الميداني، مما يسهم في تسريع وتيرة التبرعات وتوسيع دائرة المشاركة في دعم المبادرات الطبية والإنسانية حول العالم.

ويأتي تنظيم تحدي ليلة 27 خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مستثمرا خصوصية ليلة الـ27 التي يُرجى فيها الفضل والرحمة، لتحويلها إلى منصة إنسانية تجمع أهل الخير حول هدف إنقاذ المرضى، ومعظمهم من الأطفال، عبر توفير عمليات جراحية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وركزت الحملة هذا العام على القطاع الصحي استجابة لارتفاع أعداد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، خاصة جراحات القلب والعلاجات التخصصية للأطفال.

وتشمل المبادرات تنفيذ عمليات القلب المفتوح وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، وعلاج أمراض العيون وجراحاتها، وزراعة القوقعة للأطفال فاقدي السمع، إضافة إلى علاج حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، إلى جانب تدخلات طبية داخل دولة قطر لدعم مرضى يعانون أمراضا مزمنة وحالات صحية حرجة.

ويستهدف تحدي ليلة 27 تنفيذ نحو 6770 عملية جراحية، إلى جانب تقديم علاجات سوء التغذية ودعم مرضى السرطان داخل قطر.

وتمتد المبادرات الصحية لتشمل دولا تعاني فجوات واسعة في خدمات الرعاية الصحية، منها اليمن وموريتانيا وجيبوتي وغامبيا وتشاد والنيجر وتنزانيا وسوريا وبنغلاديش وقرغيزستان وسريلانكا وغانا والصومال وبوركينا فاسو ونيجيريا والمغرب والأردن، إضافة إلى علاج حالات إنسانية داخل قطر.