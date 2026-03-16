عاجل | لاريجاني: إيران ماضية في طريق المقاومة ومواجهة أمريكا وإسرائيل

Published On 16/3/2026
آخر تحديث: 17:54 (توقيت مكة)

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني:

  • إيران ماضية في طريق المقاومة ومواجهة أمريكا وإسرائيل 
  • لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية
  • استطاع الشعب الإيراني بإرادته أن يقمع العدو حتى بات عاجزا عن إيجاد مخرج من المأزق الإستراتيجي
  • المواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران المسلمة وقوى المقاومة من جهة أخرى ففي أي جانب تقفون؟
المصدر: الجزيرة

إعلان