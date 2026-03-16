قتيل بصاروخ في أبو ظبي وحريق بالفجيرة واعتراض مسيّرات بالسعودية

أعلنت أبو ظبي مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، في حين قالت رويترز إن ميناء الفجيرة الإماراتي تعرض لهجوم جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان السعودية التصدي لهجمات مسيّرات عدة.

وأوضح مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث ناتج عن سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها بعد وقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات.

كما قال مصدران لوكالة رويترز إن عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة قد تم تعليقها عقب الهجوم الذي استهدف المنطقة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إن الجهات المختصة تعاملت مع حادث في محيط المطار نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، موضحا في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن الحريق اندلع إثر إصابة أحد خزانات الوقود، قبل أن تتمكن الفرق المعنية من إخماده بالكامل دون وقوع إصابات.

ولاحقا، أعلنت هيئة الطيران المدني استئنافا تدريجيا للرحلات من مطار دبي الدولي وإليه بعد تعليق مؤقت، بينما أفادت شرطة دبي بعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد فتح الطرق التي أُغلقت قرب المطار.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة ناتجة عن اعتراض الصواريخ الباليستية بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى تصدي المقاتلات للطائرات المسيّرة.

وقد أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت أمس الأحد، مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن منظوماتها اعترضت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 298 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1606 طائرات مسيّرة.

السعودية

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير 55 مسيرة في الساعات الأخيرة بالمنطقة الشرقية.

وفي بيانات متتالية أمس الأحد، أعلنت تصديها وتدميرها لـ31 مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية، ولم تكشف البيانات عن أي خسائر مادية أو بشرية.

الكويت

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع رصد 14 طائرة مسيّرة اخترقت أجواء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ تم تدمير 8 مسيّرات منها، ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية.

كما أصيب 3 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية بجروح طفيفة، بحسب وزارة الدفاع، في حين أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط مسيّرتين خلال الساعات الأخيرة في مواقع قال إنه يتولى تأمينها.

البحرين

في الأثناء، طالبت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين بالحذر والتوجه إلى أقرب مكان، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار بعد منتصف الليل دون تفاصيل أخرى.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 125 صاروخا و203 طائرات مسيّرة، استهدفت الدولة منذ بدء العدوان".

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة أُطلقت من إيران، أمس الأحد، مشيرة إلى أنها تصدت لها بنجاح.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وشددت على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، منها موانئ ومصافٍ للنفط.