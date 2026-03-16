غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية تطال تل أبيب

في ظل التصعيد العسكري بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى، شهدت الساعات الماضية هجمات جوية وصاروخية متبادلة استهدفت العمق في كل من إيران وإسرائيل.

الهجمات الإيرانية

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض مناطق في وسط إسرائيل لهجوم صاروخي قالت إنه انطلق من الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع بمنطقة "تل أبيب الكبرى" ومحيط مطار بن غوريون.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة وسط البلاد.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددا في مدينة بئر السبع والنقب ومناطق واسعة جنوب إسرائيل، بعد أن تم رصد صواريخ في طريقها إلى المنطقة.

ثم ذكرت صحيفة معاريف أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة بجنوب إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية على طهران

على الجبهة المقابلة، أعلن الجيش الإسرائيلي شنه موجة واسعة من الهجمات ضد ما وصفه بـ"البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني" في العاصمة طهران. وتزامن هذا الإعلان مع إفادة مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات متتالية هزت أرجاء العاصمة الإيرانية.

في المقابل، أكدت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء تصدي المضادات الأرضية للهجوم، مشيرة إلى وقوع "مواجهة دفاعية مع أهداف معادية" في سماء طهران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.