مع استهداف جديد.. صور فضائية تُظهر استمرار تصاعد الدخان في ميناء الفجيرة

قالت وكالة رويترز أن ميناء الفجيرة الإماراتي قد تعرض صباح اليوم لهجوم إيراني جديد.

وأظهرت صور أقمار صناعية التقطها القمر الصناعي الأوروبي "سينتينال-3" بتاريخ 15 مارس/آذار الجاري استمرار تصاعد الدخان في ميناء الفجيرة عقب حادثة الطائرة المسيرة التي استهدفتها أول أمس.

وتُظهر الصور أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منطقة المركز النفطي الرئيسي في الميناء، بينما تبدو النيران مستمرة في الاشتعال داخل مستودعات الوقود والنفط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة إن الحريق اندلع نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة جرى اعتراضها، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات.

في المقابل، ذكرت وكالتا رويترز وبلومبيرغ، نقلا عن مصادر، أن بعض عمليات تحميل النفط في الإمارة توقفت بعد حادثة الطائرة المسيرة والحريق الناجم عنها، في حين لم يشر بيان المكتب الإعلامي للفجيرة إلى أي تعطل في عمليات تحميل النفط.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرّض دول خليجية وعربية لعمليات استهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية، في إطار استهداف طهران ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة"، ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية والأردن، بعد أن قدمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي.