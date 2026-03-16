صواريخ إيران تبلغ مكتب نتنياهو والكنيست وإسرائيل تستهدف منشأة فضائية

تتصاعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في اليوم الـ17 للمواجهة العسكرية، ففي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تدمير منشأة لتطوير برامج فضاء عسكرية في طهران، اعترف الإعلام الإسرائيلي بسقوط شظايا رشقة صاروخية إيرانية في محيط مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وقرب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وأظهر فيديو بثته وسائل الإعلام الإسرائيلية أعضاء الكنيست وهم يهرعون إلى الملاجئ، بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة، فيما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صورة لشظية صاروخية ضخمة قالت إنها سقطت قرب الكنيست بالقدس.

بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن شظايا أخرى سقطت قرب مكتب نتنياهو في القدس، فيما أفادت القناة الـ12 بأن عددا من الشظايا الصاروخية سقطت في مناطق واسعة بالقدس ووسط إسرائيل، بعد إطلاق إيران رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل.

واليوم الاثنين، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، منزلا في وسط إسرائيل دُمر بعد استهدافه بضربة إيرانية نتجت، بحسب قوله، من إطلاق صاروخ "يحمل ذخائر عنقودية"، محذرا طهران من أن استخدام مثل هذه الأسلحة سيجرّ عليها "مزيدا من الدمار".

700 صاروخ و3600 مسيّرة

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مراكز طيران عسكرية إسرائيلية، وما قال إنها قواعد جوية وبحرية تتمركز فيها قوات أمريكية في الإمارات والبحرين، مبينا أن الهجمات الجديدة تأتي في إطار الموجة الـ55 من عملية "الوعد الصادق 4″.

ولفت إلى أن الهجمات استخدمت صواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة مثل "فتاح، وعماد، وقادر"، إضافة إلى صواريخ موجهة مثل "ذو الفقار، ودزفول"، إلى جانب طائرات مسيّرة.

والأحد، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، محمد علي نائيني، أن إيران أطلقت نحو 700 صاروخ وما يقارب 3600 طائرة مسيّرة على أهداف أمريكية وإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات.

وقال المتحدث العسكري الإيراني إن عدد القتلى والجرحى من الجنود الأمريكيين والإسرائيليين "بلغ نحو 5 آلاف"، مشيرا إلى أن إيران أسقطت 118 طائرة مسيّرة.

يشار إلى أن إسرائيل تفرض رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية خلال الحرب الدائرة، كما تمنع تداول المرئيات المتعلقة بهذا الشأن.

استهداف القدرات الفضائية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه استهدف ودمر منشأة في العاصمة الإيرانية طهران "كانت تُستخدم لتطوير قدرات هجومية لاستهداف الأقمار الاصطناعية في الفضاء، مما يشكل تهديدا للأقمار الصناعية الخاصة بدولة إسرائيل ولأصول فضائية تخص دولاً أخرى حول العالم".

وأضاف أن المنشأة المستهدفة شاركت أيضا في تطوير القمر الاصطناعي الإيراني "شمران 1" الذي أطلقته إيران في سبتمبر/أيلول 2024، والذي تقول طهران إنه يستخدم في أغراض البحث العلمي.

وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة استهدفت مدينتي شيراز وتبريز، إلى جانب طهران. كما قال الجيش إنه دمّر طائرة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في مطار مهر آباد بالعاصمة طهران، في غارة جوية الليلة الماضية.

وذكر الجيش، في بيان له، أن خامنئي "كان يستخدم الطائرة، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في النظام وعناصر في الجيش الإيراني للدفع بصفقات التسلّح وإدارة العلاقات مع دول المحور عبر رحلات داخلية وخارجية".

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد جرى تدمير نحو 100 منظومة دفاع جوي و120 نظام كشف رادار داخل إيران، في حين أطلقت طهران نحو 360 صاروخا باتجاه إسرائيل خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

كما أفاد الجيش أن نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية خرجت من الخدمة نتيجة الضربات الجوية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية استهدفت نحو 2200 موقع مرتبط بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في إيران، بينها مواقع للحرس الثوري ومؤسسات حكومية وأمنية.

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وما تصفه بأنه "مصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.