شظايا صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي بالقدس

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن شظايا صاروخ إيراني سقطت على مبنى سكني يقيم فيه القنصل الأميركي في القدس، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران مؤخرا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحادث وقع السبت، إذ تسببت شظايا صاروخ إيراني في إلحاق أضرار بالمبنى الذي يتخذه القنصل الأمريكي مقرا لإقامته، من دون أن تشير التقارير إلى حجم الأضرار المادية بشكل دقيق.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها سقوط حطام على منطقة سكنية نتيجة عمليات الاعتراض الصاروخي التي جرت في المنطقة، مشددة في الوقت ذاته على عدم وقوع أي إصابات في صفوف طاقمها الدبلوماسي.

وقد أصدر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيانا قال فيه "تستنكر الولايات المتحدة بشدة هجمات إيران والمليشيات الإرهابية المدعومة منها على البنية التحتية الدبلوماسية والعسكرية والمدنية في المنطقة".

تأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد عسكري واسع بدأ قبل أكثر من أسبوعين، عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، شملت مواقع عسكرية ومنشآت بنية تحتية، خلفت مئات القتلى، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي.

في المقابل، ردت طهران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة العمق الإسرائيلي، إضافة إلى ما سمتها "مصالح أمريكية" في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج.