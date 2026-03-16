شاهد.. صاروخ لحزب الله يدمّر مبنى في نهاريا ويُصيب 6 إسرإئيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الإصابة المباشرة التي طالت مبنى في مدينة مستوطنة نهاريا بالجليل (شمال) ناجمة عن صاروخ أُطلق من لبنان.

وأظهرت لقطات سقوط الصاروخ ووقوع انفجار وحريق ودمار كبيرين في مبنى بالمستوطنة.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان إن مقاتليه استهدفوا مستوطنة نهاريا شمالي فلسطين المحتلة بصليات صاروخية وسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأضاف البيان أن القصف جاء دفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي كانت المقاومة قد وجّهته مسبقا لسكان المستوطنة، مشيرا إلى أن العملية نُفذت الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.

ونقلت القناة الـ15 الإسرائيلية عن الجيش قوله إن الفحص الميداني أظهر أن الصاروخ الذي أصاب المبنى في نهاريا أُطلق من الأراضي اللبنانية، وليس صاروخا اعتراضيا كما كان يُشتَبه به بعد القصف.

وفي السياق ذاته، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن مبنى في نهاريا أُصيب جراء دفعة صاروخية أُطلقت من لبنان، في حين ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن فرق الإسعاف أنه تم انتشال 6 جرحى من داخل المبنى الذي تعرّض للإصابة المباشرة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري يشن حزب الله هجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، ردا على الاعتداءات الواسعة التي تشنها إسرائيل على لبنان، وكذلك ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما يخوض مقاتلو حزب الله اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، وأعلن الحزب أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين ودمّر عدة آليات.