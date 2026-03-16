خبير إسرائيلي: القنابل العنقودية الإيرانية تهدد الطرق والمباني وتثير ذعرا ميدانيا

تسببت الرشقات الصاروخية الإيرانية اليومية في حالة من الإرباك والدمار داخل العمق الإسرائيلي، مع تصاعد التحذيرات من خطر "القنابل العنقودية" المنشطرة.

وبحسب شهادة خبير إسرائيلي في سلطة الإطفاء لصحيفة "معاريف"، فإن هذه الصواريخ لا تكتفي بضرب أهدافها المباشرة، بل تُحول الطرق والجسور إلى مناطق خطر داهم، وسط تقارير عن وقوع حوادث سير خطيرة وانهيارات جزئية في المباني السكنية نتيجة شدة الانفجارات المتتالية.

قنابل شديدة الخطورة

وقال أهارون غودينر، القائد السابق لسلطة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة رمات غان-جفعتايم وسط إسرائيل، إن إيران "تُطلق صواريخ تحمل قنابل عنقودية تنشطر إلى شظايا في الجو، وهي شديدة الخطورة".

مشيرا إلى أن هذه الصواريخ المنشطرة على ارتفاعات شاهقة، والتي تسقط في نطاق يصل عرضه إلى كيلومترات، بوزن يبلغ ما بين ثلاثة و5 كيلوغرامات، تُسبب أضرارا جسيمة في المباني والسيارات إلى جانب اندلاع حرائق والتسبب بحفر على الطرق.

وفي حال كان المبنى من طابق واحد فقد يتسبب القصف في انهياره، أما في المباني متعددة الطوابق فالأمر يعتمد على مكان سقوط القنبلة العنقودية والزاوية التي سقطت بها، خاصة أن القنابل التي تنفجر على الأرض تتناثر إلى ارتفاعات، بحسب غودينر.

حالة إرباك وذعر في إسرائيل

تسببت الإستراتيجية الجديدة في القصف الإيراني بحالة من الإرباك الواسع داخل المدن الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة "معاريف" عن معطيات تشير إلى أن طهران أطلقت نحو 250 صاروخا في هجمة واحدة، نصفها تقريبا كان مزودا برؤوس حربية تحمل قنابل عنقودية.

هذا الحجم الهائل من القذائف المنشطرة دفع "قيادة الجبهة الداخلية" التابعة للجيش الإسرائيلي لإصدار تحذيرات عاجلة للجمهور، مشددة على ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو بقايا اعتراضات صاروخية، نظرا لخطورتها العالية وقدرتها على الانفجار في أي لحظة.

وفي وصفه لحالة الفوضى الميدانية، أكد الخبير غودينر أن التهديد لم يعد يقتصر على الانفجار المباشر، بل امتد ليشمل البنية التحتية الهشة، حيث حذر من خطر انهيار الجسور ومن سلوك السائقين المتمثل بالتوقف تحت الجسور للاحتماء عند انطلاق صفارات الإنذار، مؤكدا أن الجسور نفسها باتت أهدافا معرضة لدمار جسيم.

وحذر من حوادث السير والانسداد المروري، إذ أشار التقرير إلى وقوع حوادث سير "خطيرة" أدت إلى إغلاق مسارات حيوية، نتيجة التوقف المفاجئ والارتباك الجماعي الذي يسيطر على المستوطنين أثناء الرشقات الصاروخية.

وتستمر لليوم 16 على التوالي المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران، حيث أدت لمقتل ما لا يقل عن 1332 إيرانيا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 إسرائيليا وإصابة 3195 آخرين، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت وأصابت عسكريين أمريكيين.