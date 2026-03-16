قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن قادة أوروبيين مارسوا ضغوطا مكثفة على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمعرفة الهدف النهائي من الحرب الدائرة على إيران التي تدخل أسبوعها الثالث، مشيرة إلى أن تصريحات واشنطن بشأن تدمير القدرات الإيرانية قد تكون "تمهيدا" لإعلان انتهاء العمليات العسكرية قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن قادة دول أوروبية وجهوا أسئلة ملحّة وضغوطا مباشرة على ترمب، خلال محادثة هاتفية ضمت قادة "مجموعة السبع"، مطالبين إياه بكشف "الهدف النهائي" والإستراتيجية التي تنوي واشنطن اعتمادها لإنهاء العمليات العسكرية ضد طهران، خاصة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي مواجهة هذه الضغوط، أبلغ الرئيس الأمريكي قادة المجموعة بأن لديه "أهدافا عدة" يسعى لتحقيقها، مشددا في الوقت ذاته على رغبته الواضحة في "انتهاء الحرب قريبا"، لكنه لم يقدّم -بحسب المصادر- توضيحات تفصيلية بشأن تلك الأهداف أو كيفية تحقيقها.

ويأتي هذا الموقف رغم تأكيدات سابقة للبيت الأبيض أن الحملة العسكرية صُممت لتستمر من 4 إلى 6 أسابيع، لكنَّ الإدارة الأمريكية تلمح حاليا إلى أن سير العمليات يسبق جدولها الزمني بكثير.

وفي قراءة للموقف الأمريكي، نقلت بلومبرغ عن مسؤولين أوروبيين تقديرهم أن تصريحات ترمب المتكررة بشأن "تدمير قدرات إيران العسكرية" تتسم بالمبالغة، ولا تعكس حجم الإنجاز الميداني بدقة.

ورجَّح المسؤولون أن يكون هذا التضخيم المتعمَّد لنتائج الضربات بمنزلة "تمهيد سياسي" يهدف إلى تهيئة الرأي العام والحلفاء لإعلان انتهاء العملية العسكرية قريبا وتصويرها بأنها "انتصار"، وهو مَخرج قد يجنب واشنطن وحلفاءها الانزلاق في حرب استنزاف طويلة ومكلفة غير محسوبة العواقب.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وتردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

إعلان

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.