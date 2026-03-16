جماعة حقوقية تطالب بتحقيق عاجل في وفاة أفغاني بعد 24 ساعة من توقيفه بأمريكا

قالت ‌جماعة حقوقية يقودها محاربون قدامى أمريكيون إن مهاجرا ⁠أفغانيا لقي حتفه مطلع هذا الأسبوع أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وذلك بعد أقل من ⁠24 ساعة من توقيفه في ولاية تكساس، ودعت لفتح تحقيق فوري في القضية.

وكان محمد ناظر باكتيوال عمل سابقا مع الجيش الأمريكي في أفغانستان، ⁠وطلب لاحقا اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وقالت جماعة "أفغان إيفاك" المدافعة عن حقوق اللاجئين، في بيان، إن باكتيوال كان يعيش في إحدى ضواحي دالاس مع زوجته وأطفاله الستة ‌في انتظار البت في طلب اللجوء الذي قدمه.

وأضافت أن أفراد أمن اتحاديين اعتقلوا باكتيوال من أمام شقته صباح يوم الجمعة، بينما كان يوصّل أطفاله إلى المدرسة قبل أن يلقى حتفه يوم السبت لأسباب غير معروفة.

وباكتيوال (41 عاما) هو الشخص الثاني عشر على الأقل ⁠الذي يموت أثناء احتجازه لدى وكالة ⁠الهجرة والجمارك هذا العام، في ظل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وتُوفي 31 شخصا العام الماضي بعد احتجازهم لدى وكالة الهجرة والجمارك، وهو ⁠أعلى رقم خلال عقدين.

وأدت وكالة الهجرة والجمارك دورا محوريا في سياسة ترامب القائمة ⁠على الترحيل الجماعي.

وقالت وزارة الأمن ⁠الداخلي الأمريكية، التي تتبعها وكالة الهجرة والجمارك، إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للرد على طلب من وكالة رويترز للتعليق.

وقال شون فانديفير، رئيس جماعة أفغان إيفاك، إن أسرة باكتيوال ‌أُبلغت بأنه نُقل إلى أحد المستشفيات في دالاس ليلة اعتقاله، وكان لا يزال على قيد الحياة في صباح اليوم ‌التالي، ‌لكنه تُوفي بعد ذلك بوقت قصير.