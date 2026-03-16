ترمب يتهم الإعلام بنشر معلومات "مضللة" وبث صور مزيفة عن حرب إيران

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوما حادا على وسائل الإعلام، متهما إياها بنشر معلومات "مضللة" وبث صور مزيفة ومقاطع مصورة ولّدتها إيران بالذكاء الاصطناعي، على حد وصفه.

وقال ترمب -عبر منصته تروث سوشيال- إن إيران "تعتمد على الذكاء الاصطناعي كسلاح جديد للمعلومات المضللة"، مدعيا أنها تبث صورا ومقاطع مصوّرة "مزيفة" لعمليات عسكرية، من بينها زوارق هجومية وضرب طائرات تزود بالوقود وسفن أمريكية.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية "تتناقل هذه المواد رغم علمها بزيفها"، متهما ما وصفها بالصحافة اليسارية الراديكالية بالتنسيق مع إيران لنشر "أكاذيب" حول سير العمليات، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية "تُهزم يوميا"، وأن ما يظهر من خسائر أمريكية في بعض التقارير "لا أساس له".

وهاجم ترمب مؤسسات إعلامية كبرى متهما إياها بفقدان المصداقية، ودعا إلى النظر في تراخيص بعض القنوات التي قال إنها "تستخدم الأثير الأمريكي لنشر الأكاذيب"، مشيدا بإعلان رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية مراجعة بعض هذه التراخيص.

ويأتي هجوم ترمب في ظل تصريحاته اليومية بشأن تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي قال خلالها إن الولايات المتحدة "تدمر النظام في إيران تدميرا كاملا"، مكررا ادعاءه بأن البحرية وسلاح الجو الإيرانيين قد جرى تدميرهما.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وتشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية.