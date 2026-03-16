بيوم واحد.. 16 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة والضفة

سجّل قطاع الصحة في غزة والضفة الغربية، أمس الأحد، استشهاد 16 فلسطينيا، في واحد من الأيام التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الشهداء منذ أسابيع.

وذكر مسعفون ووزارة الداخلية في قطاع غزة أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في الشرطة و8 أفراد آخرين، إذ استهدفت سيارتهم قرب مدخل بلدة الزوايدة بوسط القطاع.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن 14 شخصا على الأقل، معظمهم من المارة، أصيبوا بجروح.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 أشخاص، وهم رجل وزوجته الحبلى وابنهما، في غرب مخيم النصيرات بوسط القطاع.

زعم الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما في غزة أمس الأحد، ردا على واقعة قبل ذلك بيوم، فتح فيها مقاومون من حماس النار على قوات إسرائيلية.

ولم يذكر الجيش إذا ما كان يشير إلى الهجوم الذي ‌أسفر عن استشهاد رجال الشرطة أو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد الأسرة في النصيرات.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عناصر ومقرات شرطة غزة، ضمن مخطط لنشر الفوضى في القطاع.

خروقات وضحايا

تشير آخر إحصائية محدَّثة حصلت عليها الجزيرة نت من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال حربها على غزة أكثر من 787 عنصرا من الأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر تأمين المساعدات في غزة وهم على رأس عملهم.

ويوميا، يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 663 فلسطينيا وإصابة 1762 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق الأحد.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.

ويقول سكان ومسعفون ومحللون إن الهجمات الإسرائيلية في غزة تراجعت في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بيد أنها بدأت تتصاعد مجددا بعد ذلك.

وأفاد مسؤولو صحة في غزة بأن النيران الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 36 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب مع إيران.

تطورات الضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت سلطات صحة فلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين من أسرة واحدة، هم أم وأب وطفلان، وهم في سيارتهم أمس الأحد.

وذكرت سلطات الصحة في بلدة طمون بالضفة الغربية أن الفلسطيني علي خالد بني عودة (37 عاما) وزوجته وعد (35 عاما) وابناهما محمد (5 أعوام) وعثمان (7 أعوام) لقوا حتفهم جراء إصابتهم بطلقات نارية في الرأس، كما أصيب ابنان آخران.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت عملية في طمون لاعتقال فلسطينيين مطلوبين لتورطهم في أنشطة "إرهابية" ضد قوات الأمن.

وأضاف الجيش "في أثناء العملية، انطلقت سيارة بسرعة نحو القوات، التي رأت تهديدا مباشرا لسلامتها وردت بإطلاق النار. ونتيجة لذلك، قتل 4 فلسطينيين كانوا في السيارة". وذكر أن ملابسات الواقعة قيد المراجعة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني، غير أنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على إيران.