بعد هدوء حذر.. غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

استأنفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين غاراتها العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد فترة هدوء نسبي استمرت لنحو 48 ساعة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على الضاحية في غضون أقل من ساعة، مستهدفا مناطق قريبة من حي حارة حريك، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تشن حاليا عمليات تستهدف ما وصفها بـ"بنى تحتية لحزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي استهداف الضاحية بعد يوم شهد تكثيفا في الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء طالت 7 مناطق تكرر استهدافها بشكل دوري.

وفي السياق الميداني المتصل، شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على مدينة الخيام الحدودية في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 850 قتيلا و2105 جرحى منذ الثاني من مارس/آذار الجاري وحتى مساء أمس الأحد، وسط موجة نزوح قسري طالت نحو مليون شخص.

مساعٍ دبلوماسية متعثرة

على الصعيد السياسي، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 12 العبرية عن وجود اتصالات تجري خلف الكواليس لبحث إمكانية إطلاق مفاوضات بين تل أبيب وبيروت، مشيرة إلى احتمال إجراء محادثات في الأيام القريبة.

وتأتي هذه التحركات في ظل جهود يقودها الرئيس اللبناني جوزيف عون لفتح قنوات تفاوض مباشرة، وبدعم فرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن هذه المساعي تصطدم بعدة عقبات، أبرزها غياب الموقف الأمريكي الواضح، وإصرار إسرائيل على مواصلة العمليات العسكرية.

كما تشير التقارير إلى وجود تباينات داخلية في الموقف اللبناني، حيث يشترط رئيس البرلمان نبيه بري وقفا شاملا لإطلاق النار قبل الشروع في أي مسار تفاوضي، في حين أبدت جهات في حزب الله تحفظها على هذه المبادرات، معتبرة أنها لن تفضي إلى نتائج في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الذي توسع ليشمل لبنان عقب الحرب الإقليمية التي اندلعت في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.