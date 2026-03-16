الهند "تنجح" في عبور مضيق هرمز وتعرض "وصفة الحل" على أوروبا

وصف وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار المحادثات المباشرة مع إيران بأنها أكثر السبل فعالية لمعاودة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وقال جايشانكار -في مقابلة مع الصحيفة البريطانية اليوم الاثنين- "أنا حاليا في خضم محادثات معهم، وأفضت هذه المحادثات إلى نتائج".

وأضاف للصحيفة أنه من منظور الهند، "من الأفضل أن نتحاور وننسق ونتوصل إلى حل، بدلا من ألا نفعل ذلك"، مشيرا إلى أنه لا توجد "ترتيبات شاملة" للسفن التي ترفع العلم الهندي، وأن إيران لم تتلق أي شيء في المقابل.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان الدول الأوروبية تكرار النهج الذي اتبعته الهند، قال جايشانكار إن العلاقات مع إيران "تُقيّم وفق معطياتها الخاصة"، مما يجعل المقارنات صعبة، لكنه أضاف أنه سيكون سعيدا بمشاركة ‌النهج الهندي مع العواصم الأوروبية، موضحا أن كثيرا منها أجرت أيضا محادثات مع طهران.

وأشاد الوزير الهندي بالتطورات مع الجانب الإيراني، لكنه أكد أن المحادثات لا تزال مستمرة، لأن العمل لا يزال متواصلا، على حد وصفه.

وكانت سفينتان ترفعان علم الهند وتنقلان غاز النفط المسال عبرتا مضيق هرمز السبت الماضي، واتجهتا إلى موانئ تقع في غرب الهند، وهو الأمر الذي أتيح بعد جهود دبلوماسية.

ترمب يطلب المساعدة

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الدول أمس السبت إلى إرسال سفن حربية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الشحن، وذلك في وقت ترد فيه القوات الإيرانية على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

كما دعا ترمب حلف شمال الأطلسي (الناتو) والصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودولا أخرى إلى إرسال ‌سفن للمساعدة في حماية هذا الممر البحري الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي تقريبا.

مضيق هرمز

وعطلت إيران قسما كبيرا من حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها قبل أسبوعين، مما تسبب في تذبذب كبير لأسعار النفط التي قاربت 120 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للخليج العربي، وتحذيرات من تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا.