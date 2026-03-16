النيجر تستدعي ممثلة الاتحاد الأوروبي احتجاجا على المطالبة بالإفراج عن بازوم

استدعت حكومة النيجر القائمة بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي بنيامي، نيكوليتا أفيللا، احتجاجاً على قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج "الفوري" عن الرئيس السابق محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب يوليو/تموز 2023.

وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنها سلّمت مذكرة احتجاج، ونددت بما وصفته بـ"تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية"، معتبرة أن الموقف الأوروبي يعكس "نزعة أبوية متعجرفة"، مؤكدة أنها "لن تقبل أي توجيه مهما كان مصدره".

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد بأغلبية ساحقة قراراً غير ملزم، إذ صوّت 524 نائباً لصالحه، مطالباً بالإفراج عن بازوم وزوجته قبل انتهاء ولايته الدستورية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وحذّر النائب الفرنسي كريستوف غومار من أن عدم الإفراج عن بازوم قبل ذلك التاريخ سيكون "إخفاقاً خطيراً"، مذكّراً بأنه كان "الشريك الرئيسي لأوروبا في منطقة الساحل في مواجهة الإرهاب".

ومنذ الانقلاب الذي أطاح ببازوم، تجاهلت السلطات العسكرية في نيامي الدعوات الدولية المتكررة للإفراج عنه، وأعلنت تمديد المرحلة الانتقالية 5 سنوات، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من شركاء غربيين كانوا يعتمدون على تعاون نيامي في ملفات الأمن ومكافحة الجماعات المسلحة.