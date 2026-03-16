أضرار مادية في تساقط شظايا صاروخية بالقدس

شهدت عدة مناطق بمدينة القدس المحتلة وخاصة البلدة القديمة، مساء الاثنين، تساقط شظايا صاروخية مخلفة أضرارا مادية دون خسائر بشرية.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن شظية صاروخية سقطت في باحات المسجد الأقصى، ونشرت صورة لإغلاق الشرطة الإسرائيلية لمنطقة سقوط الشظية.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد لليوم الـ17 على التوالي بذريعة حالة الطوارئ المعلنة منذ بدء الهجوم على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.

من جهته أكد مركز معلومات حلوة -في بلاغات صحفية- سقوط شظايا صاروخية داخل ساحة منزل في حي الشيخ جراح، وأخرى بمنزل في حي راس العامود ببلدة سلوان، مخلفة أضرارا مادية.

وأضاف المركز أن شظايا صاروخية سقطت أيضا في موقف للمركبات تابع لدير الأرمن الجنوبي في القدس، وأخرى في محيط كنيسة القيامة داخل البلدة القديمة.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت مناطق سقوط الشظايا ومنعت الاقتراب منها.

ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شظايا سقطت قرب مقر الكنيست ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم خلال حرب في غزة.

بينما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم باندلاع حريق في منطقة القدس جراء سقوط شظايا صاروخية.

من جهتها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا صاروخ في أكثر من موقع في بيت شيمش غرب القدس.

وقرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي دوت صافرات الإنذار للمرة الثانية بمدينة القدس، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران وفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وبعد وقت قصير أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات في منطقة القدس ووسط إسرائيل.

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، من بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

إعلان

كما تستهدف إيران ما تقول إنه مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أوقع قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدف.