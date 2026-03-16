قطر: على إيران وقف الهجمات فورا ليتسنى إيجاد حل دبلوماسي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن على إيران وقف الهجمات فورا حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية، وأضاف ان الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وردا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعرب فيه عن استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجمات الإيرانية في دول الخليج، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن المسألة بسيطة وهي أن توقف إيران هجماتها على الدول التي لم تستهدف الأراضي الإيرانية، ولا يحتاج الأمر للجنة تحقيق مشتركة ولا فرق مشتركة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن "التنسيق العربي مستمر بشكل يومي في هذه المرحلة لاحتواء التصعيد"، وأضاف الأنصاري أن قطر وجهت رسالة ثامنة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الهجمات على دول الخليج.

عملية الإجلاء بالدوحة

وفي معرض الإجابة على سؤال صحفي، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن عملية الإجلاء التي طالت أجزاء من الدوحة السبت الماضي جاءت عقب إطلاق صاروخ إيراني على مجمع سكني، وقد تم اعتراضه.

وعقب هذا الاعتراض، تم اتخاذ جميع الإجراءات بهدف تأمين وحماية المواطنين والمقيمين في قطر، وشدد المتحدث نفسه على أن هجمات إيران وتهديداتها ضد أهداف مدنية في قطر لم تتوقف.