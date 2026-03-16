إيران تلوّح بضرب الشركات الأمريكية بالخليج وتواصل هجماتها على دول المنطقة

هدد الحرس الثوري الإيراني بضرب المصانع والشركات الأمريكية في دول الخليج خلال "الساعات المقبلة"، ودعا موظفيها إلى إخلائها فورا.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته اليوم الاثنين وكالة "تسنيم" الإيرانية "يُطلب من موظفي الشركات الأمريكية مغادرة هذه الأماكن فورا. هذه المواقع ستصبح قريبا هدفا لحرس الثورة الإسلامية".

كما دعا الحرس الثوري، في سياق تهديده الجديد، السكان إلى إخلاء المناطق المجاورة لتلك المصانع والشركات الأمريكية.

وقال في بيانه "ندعو سكان المناطق المحيطة بالمصانع التي يمتلك الأمريكيون أسهما فيها إلى إخلاء تلك المناطق حفاظا على سلامتهم".

ولم تتضح الشركات المقصودة من هذا التحذير، لكن وكالة "تسنيم" نشرت، الأسبوع الماضي، قائمة بأهداف محتملة، تتضمّن مكاتب لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في دول الخليج، مثل "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا".

"تصعيد بلا حدود"

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، استعدادها للمضي "إلى أبعد حد" في الحرب المتواصلة منذ 17 يوما ضد إسرائيل والولايات المتحدة، مواصلة شنّ ضربات في أنحاء المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف تل أبيب ومطار بن غوريون في إسرائيل، وقواعد عسكرية في منطقة الخليج.

وأدى استهداف بمسيّرة إلى اندلاع النيران في خزّان للوقود قرب مطار دبي الدولي، ما تسبب باضطراب حركة الطيران، بينما قتل مدني في منطقة الباهية في أبوظبي إثر سقوط صاروخ على مركبة.

وفي إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات، أشعلت مسيّرة حريقا في منطقة تضم بنى تحتية نفطية، بحسب ما أفادت السلطات الإماراتية.

قطر تدين الهجمات

وقد أدانت دولة قطر، اليوم الاثنين، الهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل شخص إثر سقوط صاروخ في منطقة الباهية بالإمارات، معتبرة أنه يشكل "انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة"، في وقت أعلنت فيه التصدي لهجمات صاروخية استهدفت أراضيها.

ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات "التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها" و"تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".

ورحبت قطر باعتماد مجلس الأمن القرار 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، ويؤكد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

استهداف حقل نفطي

في الأثناء، تسببت ضربة بطائرة مسيّرة الاثنين باندلاع حريق في حقل نفطي رئيسي في الإمارات.

وأفادت سلطات إمارة أبوظبي بأنها لا تزال تتعامل مع الحريق في حقل شاه النفطي، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويقع حقل شاه على بعد نحو 230 كيلومترا إلى جنوب مدينة أبو ظبي، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالى 70 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفق شركة الطاقة الحكومية الإماراتية أدنوك.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، عن اعتراض أكثر من 60 مسيّرة فوق أراضيها خلال الساعات الماضية.

وفي البحرين انطلقت صفارات الإنذار في حين طالبت وزارة الداخلية السكان اللجوء إلى أماكن آمنة، بسبب تعرض المملكة لهجمات بالمسيرات الإيرانية.

وتتعرض دول الخليج، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، لهجمات إيرانية، في وقت تقول فيه طهران إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في تلك الدول، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

غير أن بعض الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمواقع مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.