إيران تعتقل 500 شخص بتهمة التخابر مع "جهات معادية"

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، اليوم الأحد، عن اعتقال 500 شخص بتهمة تسريب معلومات إلى "جهات معادية"، وذلك في خضم التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها البلاد، مع استمرار الغارات الجوية التي تشنها طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح رادان أن نصف القضايا المسجلة تندرج تحت فئة "الحوادث الخطيرة"، مشيرا إلى أن المتهمين تورطوا في تقديم إحداثيات ومعلومات دقيقة لاستهداف مواقع معينة، إضافة إلى تصوير أماكن الغارات وإرسالها إلى جهات خارجية.

حملة أمنية واسعة واتهامات بالتجسس

وتزامنت تصريحات رادان مع تقارير إعلامية محلية أفادت بتنفيذ حملات اعتقال واسعة في عدة أقاليم إيرانية اليوم الأحد، ففي شمال غرب البلاد، نقلت وكالة "تسنيم" عن مكتب المدعي العام الإقليمي قوله إن 20 شخصا أُلقي القبض عليهم بتهمة إرسال تفاصيل حول مواقع أصول عسكرية وأمنية إيرانية إلى إسرائيل.

كما طالت الاعتقالات مناطق بقيت حتى الآن بعيدة عن مسرح العمليات العسكرية، إذ أفادت الوكالة ذاتها باعتقال 10 أشخاص في شمال شرق إيران، وُجهت لبعضهم تهم جمع معلومات عن بنية تحتية اقتصادية ومواقع حساسة.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي لجهاز مخابرات الحرس الثوري قوله إن "العدو الصهيوني والولايات المتحدة"، بالتوازي مع "غزو إيران"، يعملان على تحريك "المرتزقة والجواسيس" لتنفيذ أعمال شغب كخطوة لاحقة لزعزعة الاستقرار الداخلي.

كما شهد إقليم لورستان (غرب البلاد) احتجاز 3 أشخاص بتهم تتعلق "بالسعي لإثارة البلبلة في الرأي العام وحرق رموز الحداد"، وفقا لما أوردته "شبكة أخبار الطلاب".

تأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مصدر مطلع على الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، أن إسرائيل بدأت "مرحلة جديدة" من هجومها، تركز على استهداف نقاط التفتيش الأمنية بالاعتماد على معلومات استخباراتية يتم جمعها عبر مخبرين على الأرض.

يُذكر أن إيران كانت قد شهدت في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات واسعة النطاق، سبقت اندلاع الحرب الحالية بأسابيع، وقد قوبلت تلك الاحتجاجات بحملة قمع، بينما حمّلت السلطات حينها واشنطن وتل أبيب المسؤولية عن إثارة "أعمال شغب عنيفة تهدف للإطاحة بالنظام".