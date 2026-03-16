إسبانيا تعيد انتشار قواتها الخاصة في العراق بسبب حرب إيران

أعلنت إسبانيا نقل قواتها الخاصة المتمركزة في العراق مؤقتا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من تدهور للوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وصرحت وزارة الدفاع الإسبانية أمس الأحد بأن أفراد الجيش في العراق نُقلوا إلى مواقع آمنة دون وقوع حوادث، مشددة على أن إعادة نشر القوات الخاصة الإسبانية تم بالتنسيق مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن "إسبانيا قررت المضي قدما في عملية إعادة انتشار مؤقتة لمجموعة العمليات الخاصة، في انتظار تطور الأوضاع، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني حاليا، واستحالة مواصلة تنفيذ المهام الموكلة".

ولم تكشف مدريد في البداية عن مكان إعادة نشر قواتها الخاصة أو مدة هذه العملية.

مهمتان للقوات الإسبانية

ووفقا لقناة "آر تي في إي" الإسبانية، أُرسل نحو 300 فرد من القوات الإسبانية إلى العراق في مهمتين: المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة (منذ عام 2015)، والمشاركة في بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأغراض تدريبية، ومن المقرر أن يتولى جنرال إسباني قيادة بعثة الحلف في يونيو/حزيران المقبل.

وعقب اندلاع الحرب على إيران، أعربت إسبانيا عن معارضتها هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفت الحرب بالمتهورة وغير القانونية، وعقب ذلك أثارت الحكومة اليسارية -برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز– غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدما حظرت على الطائرات الأمريكية استخدام القواعد المشتركة في جنوب إسبانيا في الهجوم على إيران.

والثلاثاء الماضي، سحبت إسبانيا سفيرتها لدى إسرائيل بشكل دائم، مع تفاقم التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب معارضة مدريد للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.