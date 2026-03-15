وللبيئة نصيب من الأذى في حرب الشرق الأوسط

TEHRAN, IRAN - MARCH 8: Smoke billows after airstrikes on oil depots on March 8, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attack on Iran that began on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
سحب الدخان المتشكلة بفعل القصف تثير أخطارا بيئية (غيتي)
Published On 15/3/2026

كشفت الحرب في الشرق الأوسط عن جانب سلبي آخر مواز للمعارك والخسائر البشرية والمادية، يتمثل في الكلفة البيئية والمناخية العالية التي يسببها انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الطائرات والسفن الحربية، وحرق مستودعات نفط، وجهود إعادة الإعمار طويلة الأمد.

وعن العوامل المسببة للتلوث يقول بنجامن نيمارك من جامعة كوين ماري في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون، وهو المسؤول الأول عن الاحترار المناخي، في إطار الحرب بالشرق الأوسط تأتي من "الكيروسين المستخدم خصوصا للطائرات المقاتلة" التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ويضيف أن للبحرية الأمريكية أيضا أسطولا ضخما يعمل على مسافة بعيدة منذ فترة.

ويلفت نيمارك إلى أن هذه الحرب في الشرق الأوسط تتميّز بقربها من مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

Fire burns and smoke rises from Aqdasieh Oil Depot after being reportedly hit by strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran in this screengrab taken from a social media video released on March 8, 2026. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters confirmed the location as Tehran by the road layout, utility poles and trees which match file and satellite imagery. The date of the video could not be verified, but no older version was found posted online before March 8. Israeli military also wrote on Telegram that it had struck a number of fuel storage facilities in Tehran on March 8. Iran’s state agencies reported attacks on a number of oil depots on March 7. NASA FIRMS detected thermal activity on coordinate 35.790649529257415, 51.539333520742645 at 1:50 a.m. on March 8 (10:20 p.m. UTC March 7). The coordinates were tagged as Petrol Storage Aqdasieh on the online map.
كمية انبعاثات كبيرة بسبب حرائق مستودعات النفط الإيرانية بفعل القصف الإسرائيلي والأمريكي (رويترز)

استهداف مصاف

ويقول إن كل هذه الناقلات ومصافي النفط في المنطقة ومرافق التخزين أهداف، مضيفا أن الجميع شاهد بالفعل استهداف عدد كبير من المصافي.

ورغم أن معظم حاملات الطائرات الحديثة تعمل بالدفع النووي، لا تزال القوات البحرية تستهلك كميات كبيرة من الديزل.

وتُمثّل هذه العوامل جزءا ضئيلا من التأثير الإجمالي للحرب على البيئة، إذ ينظر الباحثون إلى دورة الصراع بأكملها من صناعة الأسلحة إلى إعادة إعمار البنى التحتية بعد الحرب.

ومن جهته، يشير أندرياس رودينجر الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية إلى وجود "جانب إيجابي".

ويرى أن ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية الحرب سيدفع الشركات والأسر إلى البحث عن حلول لتجنّب شرائها ما سيفضي إلى خفض الانبعاثات، مستشهدا بانتشار مضخات الحرارة في أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي.

ويلفت إلى أثر فوري، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، يؤدي إلى انخفاض الطلب، ما قد يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مؤقتا.

This US Navy handout photo released by US Central Command public affairs on March 12, 2026, shows two F/A-18E Super Hornets, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 14, as they fly over Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Operation Epic Fury, on March 7, 2026.
الطائرات الأمريكية بوقودها وحمولتها التفجيرية تطرح غازات سامة للبيئة (الفرنسية)

تلوث سام

ولا تلوّث الهجمات المناخ فقط، بل يمكن أن تضر بالصحة والبيئة من خلال النفط، والمعادن الثقيلة، وما يُسمى بالملوثات الكيميائية الدائمة، أو بسبب الحرائق.

وغطى دخان أسود كثيف أجواء طهران الأسبوع الماضي جراء هجوم استهدف مستودعات للنفط.

وفي هذا السياق، تؤكد ماتيلد جورد الباحثة في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية أن استهداف بنى تحتية نووية أو عسكرية أو للطاقة عموما سيؤدي إلى تلوث شديد يشمل "الهواء، والمياه، والتربة".

ويقول دوغ وير مدير مرصد النزاعات والبيئة إن هناك مئات المواقع المتضررة في إيران والدول المجاورة، وتُشكّل مخاطر تلوث على السكان والبيئة.

ويعبر عن شعوره بالقلق لا سيما بشأن البنى التحتية النفطية المتضررة، والمواقع العسكرية، والبيئة البحرية الحساسة في الخليج، على حد قوله.

المصدر: الفرنسية

