التقى ميلادينوف.. وفد من حماس بالقاهرة لبحث أوضاع غزة

وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -برئاسة القيادي البارز نزار عوض الله- إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة.

الخروق تقوّض الهدنة

ووفقاً لمصادر مطلعة، تناولت المباحثات آليات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وسبل ضمان استمراره، في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الاعتداءات العسكرية وعمليات الاستهداف التي شملت بعض المناطق الحدودية.

وأكد وفد حماس أهمية التزام الاحتلال ببنود وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف جميع أشكال الخروق الميدانية، مشدداً على أن استمرار الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.

كما ناقش المجتمعون التداعيات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على القطاع بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

تفعيل اللجنة الوطنية

وفي السياق ذاته، بحثت اللقاءات ملف تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، حيث جرى الحديث في الخطوات العملية اللازمة لبدء عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تنظيم إدارة الشؤون المدنية والخدماتية في القطاع، وتعزيز حالة الاستقرار الداخلي بعد مرحلة المواجهة الأخيرة.

يُذكر أن وفد حماس ضم -إلى جانب نزار عوض الله- كلا من القيادييْن زاهر جبارين وغازي حمد.

ومن جانبها، أكدت القاهرة استمرار جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف لضمان تثبيت التهدئة ومنع التصعيد، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

إعلان

ومن المتوقع أن يستمر الوفد -خلال الأيام القادمة- في لقاءاته مع عدد من الجهات المعنية بالملف الفلسطيني، في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الإنسانية والإدارية العاجلة في القطاع.