هجمات جديدة بالصواريخ والمسيّرات تستهدف دولا خليجية

تعرضت كل من السعودية والإمارات والكويت لهجمات بمسيّرات اليوم الأحد، في حين أعلنت البحرين إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومه الـ16.

السعودية

فقد أعلنت وزارة الدفاع في بيانات متتالية تصديها وتدميرها لـ34 مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية اليوم الأحد، ولم تكشف البيانات عن أي خسائر مادية أو بشرية.

الكويت

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان رصد 14 طائرة مسيّرة اخترقت أجواء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ تم تدمير 8 مسيّرات منها، ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية.

كما أصيب 3 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية بجروح طفيفة، بحسب وزارة الدفاع.

واستهدفت 3 مسيّرات مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية، في حين سقطت 3 مسيّرات أخرى خارج منطقة التهديد، وفق البيان.

مسيّرة تضرب قاعدة إيطالية أمريكية في الكويت

كما أعلن الجيش الإيطالي، الأحد، تعرُّض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت -التي تستضيف قوات إيطالية وأمريكية- لهجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان نشره الجيش على منصة إكس "هذا الصباح تعرضت قاعدة علي السالم في الكويت لهجوم بطائرة مسيّرة، استهدفت ملجأ كان يضم طائرة من دون طيار تابعة لقوة المهام الجوية الإيطالية، مما أدى إلى تدميرها".

وأكد أن "جميع الأفراد العاملين في القاعدة سالمون، ولم يصابوا بجروح وقت الهجوم". وجاء في البيان أنه جرى تقليص عدد الأفراد في الأيام الأخيرة نظرا لـ"تطورات الوضع الأمني في المنطقة".

وتابع "كانت الطائرة المتضررة ركيزة أساسية للأنشطة العملياتية، وبقيت في القاعدة لضمان استمرارية العمليات".

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع -اليوم الأحد- التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأضافت أنه منذ بدء الحرب تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوّالا، و 1606 طائرات مسيّرة. ونتج عن هذه الهجمات مقتل 6 أشخاص، وإصابة 142 بجروح بسيطة ومتوسطة.

البحرين

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على منصة إكس إطلاق صفارات الإنذار في ساعة مبكرة اليوم الأحد، داعية المواطنين للتوجه إلى أقرب مكان آمن، دون تفاصيل أخرى.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 125 صاروخا و203 طائرات مسيّرة، استهدفت الدولة منذ بدء العدوان".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، منها موانئ ومصافٍ للنفط.