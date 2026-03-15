إسرائيل تُبلغ واشنطن بنقص حادّ لديها في الصواريخ الاعتراضية

أفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي -نقلاً عن مسؤولين مطلعين في واشنطن- بأن إسرائيل تعاني نقصا حادًّا في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأشار تقرير للموقع إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن قبل أيام بوجود "نقص كبير" في الصواريخ الاعتراضية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في مواجهة إيران ولبنان، وسط تبادل للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار التقرير -الذي استند لمصادر رسمية- إلى أن الإدارة الأمريكية كانت على دراية تامة بهذا النقص في القدرات الدفاعية الإسرائيلية منذ عدة أشهر.

وفي تعقيبه على هذه المعطيات، أوضح مسؤول أمريكي -في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- أن هذا النقص كان "متوقعاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تواجه أزمة مماثلة في منظوماتها الاعتراضية، وأنها "تملك كل ما تحتاجه لحماية قواعدها العسكرية وأفرادها في المنطقة".

سعي للخروج من المأزق

وذكرت المصادر ذاتها أن تل أبيب تسعى حالياً وبشكل حثيث لإيجاد حلول لتعويض هذا النقص في ترسانتها الدفاعية، وتأتي هذه المساعي في ظل تقديرات تشير إلى تزايد الطلب بشكل كبير على الصواريخ الاعتراضية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع وتيرة المواجهة.

ولم تصدر السلطات الرسمية في كل من واشنطن وتل أبيب -حتى اللحظة- أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه التقارير.

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلاً عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.