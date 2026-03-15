مكتب نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويؤكد أنه "بخير"

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس السبت- المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة".

وجاء النفي ردا على استفسار من وكالة الأناضول بشأن تصاعد الادعاءات التي تقول إن نتنياهو قد تم "اغتياله"، إذ أجاب مكتب رئيس الوزراء قائلا: "هذه أخبار كاذبة، رئيس الوزراء بخير".

وتزامنت هذه الشائعات مع تداول أنباء مشابهة بشأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ أن تولى منصبه خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في غارات إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران يوم الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله -في وقت سابق- إن تقييما للمخابرات الإسرائيلية يشير إلى أن مجتبى أُصيب بجروح طفيفة خلال الحرب، وهو ما قد يفسر عدم ظهوره علنا حتى الآن.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين لم تكشف هوياتهم- أن مجتبى "تعرض لإصابات بعضها في ساقيه، لكنه لا يزال واعيا، ويختبئ في مكان شديد التحصين مع اتصالات محدودة".

وفي المقابل، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن المرشد الإيراني الجديد أُصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل أداء مهامه، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيت إصابته.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون، بحسب المعطيات الواردة.

وفي المقابل، تردّ إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تصفه بقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.