مطالب بالإفراج عن نشطاء "أسطول الصمود" المعتقلين في تونس

دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء أمس السبت، السلطات التونسية إلى الإفراج عن 7 من أعضاء قافلة أسطول الصمود العالمي اعتقلوا قبل أسبوع بتهمة "غسيل أموال".

ويحمل هؤلاء النشطاء الجنسية التونسية، وهم وائل نوار، وزوجته جواهر شنة، ونبيل الشنوفي، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري، وسناء مساهلي، ومحمد أمين بنور.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة -عبر صفحتها على منصة فيسبوك– إن اعتقالهم كان بسبب "تحضيرات تتعلق بتنظيم أسطول جديد بهدف كسر الحصار عن غزة".

وطالبت اللجنة بالكف عن ملاحقة هؤلاء النشطاء، مشيرة إلى أن نشاطهم "يندرج ضمن العمل الإنساني المرتبط بالتضامن مع أهالي قطاع غزة".

بدوره، دعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة الناشط ضمن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء، معتبرا أن اعتقالهم "استمرار للتضييق الأمني على منظمي أسطول الصمود في تونس والحراك المساند لفلسطين".

وفي السادس من مارس/آذار الجاري، اعتقلت السلطات التونسية أعضاء هيئة التسيير لقافلة أسطول الصمود العالمي في تونس للتحقيق معهم بشأن تهم تتعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات.

تضييق أمني

وجاء الاعتقال بعد منع السلطات الأمنية في الرابع من مارس/آذار الجاري نشطاء في هيئة تسيير الأسطول العالمي من الدّخول إلى ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حيث كانوا يعتزمون القيام بنشاط رمزي وتكريمي لأعوان وإطارات (فِرَق) الميناء.

وبعدها بيوم منعت السلطات التونسية ندوة كانت هيئة الأسطول تعتزم تنظيمها وسط العاصمة تونس، في حين طالب بعض أنصار الرئيس قيس سعيد بترحيل بعض النشطاء، ومن بينهم الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، بتهمة الإساءة لأعوان الأمن.

كما أطلقوا حملات على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبة قافلة أسطول الصمود العالمي في تونس بتهم تتعلق بالفساد والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات.

والأربعاء الماضي، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي السماح لأعوان الفرقة الأمنية المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة (العاصمة) بالتمديد في الاحتفاظ بالموقوفين من هيئة التسيير لأسطول الصمود لمدة 5 أيام إضافية.

وقبل أشهر، أبحرت عشرات الزوارق التابعة لأسطول الصمود العالمي من برشلونة إلى تونس، قبل أن تشد الرحال من ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس باتجاه غزة، حيث اعترضهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بتوقيفهم ليتم ترحيلهم لاحقا.

وجاءت فكرة تنظيم الأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة عن طريق البحر، في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة التي شنتها ضد الفلسطينيين في غزة، خاصة عقب عملية طوفان الأقصى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023.