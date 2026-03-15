أخبار|إيطاليا

متظاهرون يحرقون صورا لترمب وميلوني في روما تنديدا بسياسات الحكومة والحرب

إحراق صور لميلوني وترامب في روما تنديدا بمشروع حكومي وبالحرب في الشرق الأوسط Demonstrators tear and burn a poster depicting Italy's Prime Minister Giorgia Meloni and US president Trump while taking part in a rally organized by the "Social No" commitee to denounce the war in Iran, to oppose the Meloni gouvernment and to also mobilise support for a "No" vote in the justice referendum in Rome on March 14, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
متظاهرون إيطاليون أحرقوا صور لميلوني وترمب تنديدا بمشروع حكومي وبالحرب في الشرق الأوسط (الفرنسية)
Published On 15/3/2026
|
آخر تحديث: 02:20 (توقيت مكة)

حفظ

أحرق متظاهرون في العاصمة الإيطالية روما السبت صورا تجمع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة رمزية تصدرت مشهد احتجاجات حاشدة نددت بسياسات الحكومة اليمينية.

وشارك الآلاف -بينهم نقابيون وناشطون وطلاب- في مسيرة احتجاجية رفضا لمشروع تعديل النظام القضائي الذي تتبناه الحكومة، وتنديدا بالتقارب مع السياسات الأمريكية في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات حملت شعارات "لا لحكومة ميلوني" و"لا للحرب"، كما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية والإيرانية والكوبية.

وانتقد المتظاهرون التقارب الوثيق بين روما وواشنطن، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة الإيطالية المتكررة بأنها ليست طرفا مباشرا في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

إحراق صور لميلوني وترامب في روما تنديدا بمشروع حكومي وبالحرب في الشرق الأوسط Demonstrators burn a poster depicting U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a protest supporting the "No" campaign ahead of Italy’s March 22–23 referendum on judicial reform and criticising the government of Prime Minister Giorgia Meloni’s foreign policies, in Rome, Italy, March 14, 2026. REUTERS/Francesco Fotia
متظاهرون يحرقون صورا تجمع الرئيس الامريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

استفتاء قضائي يثير الانقسام

وتعتزم الحكومة طرح مشروع قانون لتعديل النظام القضائي للاستفتاء الشعبي يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري، إذ ينص التعديل المقترح على فصل مهام النيابة العامة عن مهام القضاء، بالإضافة إلى تغيير هيكلية الهيئة المكلفة بالإشراف على السلطتين، وهو ما تراه حكومة ميلوني خطوة ضرورية لضمان "حياد القضاة".

وفي المقابل، تتهم المعارضة والمجموعات الحقوقية الحكومة بمحاولة تقويض استقلال القضاء والتدخل في شؤونه، خاصة بعد سلسلة من القرارات القضائية التي صدرت ضد توجهات الحكومة في ملفات عدة.

ويرى المحتجون أن هذا الاستفتاء يمثّل محاولة لإضعاف السلطة القضائية التي دأبت ميلوني على انتقادها، معتبرين أن التعديلات تشكل تهديدا للتوازن الديمقراطي في البلاد.

المصدر: الفرنسية

إعلان