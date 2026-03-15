لاريجاني يحذر من "مؤامرة" لافتعال "11 سبتمبر" جديدة واتهام إيران

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من ما وصفه بـ"مؤامرة" تهدف إلى افتعال حادثة على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بهدف اتهام طهران.

وقال لاريجاني على حسابه بموقع إكس اليوم الأحد "لقد تردّد أن ما تبقّى من شبكة إبستين يعمل على إعداد مؤامرة تهدف إلى افتعال حادثة على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تمهيدا لاتهام إيران بالوقوف وراءها".

وأضاف "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض من حيث المبدأ مثل هذه المخططات والعمليات الإرهابية، ولا تخوض حربا مع الشعب الأمريكي".

وتابع المسؤول الإيراني الكبير قائلا إن ما تقوم به بلاده اليوم "ليس إلا دفاعا مشروعا عن نفسها في مواجهة العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها. ومع ذلك فإن ذلك الدفاع يمارس بكل قوة وصلابة حتى يعاقب المعتدون ويردعوا عن مواصلة عدوانهم".

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، استولت مجموعات صغيرة من الخاطفين على أربع طائرات، وضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك، والواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 2977 شخصا، من بينهم العديد من العاملين في القطاع المالي في مركز التجارة العالمي، ورجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين هرعوا إلى المباني المحترقة.

ويشير لاريجاني في تدوينته إلى الملياردير الأمريكي جيفري إبستين الذي أُدين بإدارة شبكة دولية للاستغلال الجنسي استهدفت قاصرات، وقد عُرف بصلاته الوثيقة بنخبة من نجوم المجتمع والساسة في العالم، الذين واجه بعضهم اتهامات بالتورط في أنشطة تلك الشبكة. وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتا داخل زنزانته في مدينة نيويورك قبيل بدء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي.

وتضمنت ملفات قضية إبستين أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وآخرين.

ويُعد علي لاريجاني حاليا الرجل الأول في الدائرة السياسية والأمنية المحيطة بالمرشد الجديد مجتبى خامنئي، ويتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية لإيران، خرج لاريجاني في كلمة مصورة بثها التلفزيون الإيراني، مؤكدا أن إيران "ستضرب الولايات المتحدة وإسرائيل بقوة لم يسبق اختبارها"، كما شُوهد ضمن الحشود في طهران مشاركا في فعاليات يوم القدس.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وقد ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، منها مصافٍ للنفط.