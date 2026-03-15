لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ "سجيل" ضد إسرائيل

أعلنت إيران، الأحد، أنها استهدفت إسرائيل للمرة الأولى بصواريخ "سجيل" التي وصفتها بأنها إستراتيجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه نفذ بنجاح هجمات على مراكز قيادة العمليات الجوية الإسرائيلية ومراكز صنع القرار، وبنية تحتية فعّالة في الصناعات العسكرية والدفاعية، ونقاط تجمع للقوات العسكرية، باستخدام صواريخ سجيل الإستراتيجية.

وأوضح البيان أن استخدام صواريخ سجيل -التي تعمل بالوقود الصلب- جاء في إطار الموجة الرابعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق".

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية فإن صاروخ سجيل هو أحدث صاروخ باليستي إيراني، وهو قادر على التحليق بسرعة تتجاوز 17 ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداه 2500 كيلومتر.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إيران أطلقت صاروخا يحمل رأسا عنقوديا، مؤكدة أن الصاروخ أصاب مبنى وسط إسرائيل بشكل مباشر.

كما أكد موقع والا الإسرائيلي إصابة شخصين على الأقل بسقوط صاروخ إيراني في تل أبيب الكبرى.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وتردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بأنه مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.