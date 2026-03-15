قصف إيراني يوقع إصابات في إيلات والنقب وخبراء متفجرات ينتشرون في تل أبيب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شظايا صاورخ إيراني أصابت أمس المبنى الذي يقيم فيه القنصل الأمريكي بالقدس مايك هاكابي

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، أن إيران أطلقت صاروخا يحمل رأسا عنقوديا باتجاه وسط إسرائيل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط الصاروخ في تل أبيب الكبرى.

وذكر مراسل الجزيرة أن الصاروخ سقط في منطقتي بني براك ورمات غان، في حين أكدت صحيفة "هآرتس" أن الإسعاف الإسرائيلي أعلن إصابة شخص بجروح متوسطة في بني براك نتيجة شظايا الصاروخ.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة تامر الصمادي بأن مدينة العقبة في جنوب الأردن شهدت خلال الساعات الماضية خمس انفجارات متتالية، ناجمة عن صواريخ إيرانية استهدفت مناطق متعددة في جنوب إسرائيل.

وأوضح الصمادي أن مدينة إيلات ووادي عربة وصحراء النقب، تعرضت لرشقات صاروخية مكثفة، مما يضع جنوب إسرائيل كله في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأكد مراسل الجزيرة في الأردن أن شظايا بعض الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق سكنية داخل العقبة، وأسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أنه قد تم إطلاق اعتراضات صاروخية من داخل مدينة العقبة للتصدي لهذه الهجمات، لافتا إلى أن السلطات الأردنية أكدت أنها لن تسمح باستباحة أجوائها.

إيلات هدف إيراني

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقديرات للجيش تشير إلى أن إيران أطلقت صاروخا متشظيا باتجاه وسط إسرائيل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن شظايا الصاروخ سقطت في مناطق وسط تل أبيب، مما أدى إلى أضرار مادية في مواقع السقوط، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة أشخاص جراء سقوط الشظايا.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن خبراء متفجرات انتشروا في المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ في تل أبيب، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى اندلاع حرائق في عدد من السيارات بعد سقوط شظايا من الدفعة الأخيرة من الصواريخ.

إعلان

وفي السياق نفسه، أصيب إسرائيليان في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل جراء موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن المستشفى.

وأفادت التقارير بأن فتى عمره 12 عاما أصيب بجروح متوسطة، وأن إسرائيليا عمره 39 عاما أصيب بجروح طفيفة. وسقطت شظايا الصواريخ والحطام داخل المدينة، مما أثار ذعرا بين السكان.

وتعد إيلات منتجعا سياحيا شهيرا على البحر الأحمر، وتستقطب عادة الإسرائيليين والسياح الأجانب، وقد شهدت منذ اندلاع الحرب الشهر الماضي هجمات محدودة مقارنة بوسط وشمال إسرائيل.