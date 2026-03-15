غزة.. استشهاد 8 من ضباط وعناصر الشرطة بقصف إسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، الأحد، استشهاد 8 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية؛ جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارتهم قرب بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مدير شرطة التدخل وحفظ النظام بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف استشهد برفقة 7 من الضباط والعناصر، إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبتهم في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة".

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بوصول جثامين 8 فلسطينيين إلى مستشفيات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم وسط القطاع.

وتقع المنطقة المستهدفة خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة.

استهداف متعمد

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عناصر ومقرات شرطة غزة، ضمن مخطط لنشر الفوضى في القطاع.

تشير آخر إحصائية محدَّثة حصلت عليها الجزيرة نت من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال حربها على غزة أكثر من 787 عنصرا من الأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر تأمين المساعدات في غزة وهم على رأس عملهم.

ومن بينهم المدير العام لجهاز الشرطة اللواء محمود صلاح الذي تعرض لعملية اغتيال، بالإضافة إلى عدد من مديري الأجهزة التخصصية والقائمين على مفاصل جهاز الشرطة.

ويوميا يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 663 فلسطينيا وإصابة 1762 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق الأحد.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.