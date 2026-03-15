انفجارات بطهران وشيراز والحرس الثوري يستهدف مواقع بدول الخليج

قال مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إيرانية إن انفجارات دوّت الليلة في كل من العاصمة طهران، ومدينة شيراز جنوبي إيران، بينما قال الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس السبت، إنه استهدف بالصواريخ مواقع في دول الخليج.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف "قوات أمريكية في قاعدة بمحافظة الخرج السعودية"، مضيفا أنها تستخدم لتجهيز "مقاتلات إف-35 وإف-16" وتحوي أماكن لتخزين طائرات التزويد بالوقود.

وأوضح أن الموجة 51 من عملياته استهدفت قاعدة الخرج بصواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، مضيفا أنه استهدف، أيضا، قواعد علي السالم والأزرق (في الكويت والأردن) ورادارات إنذار مبكر كانت تحمي "الكيان الصهيوني" على حد وصفه.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية الليلة عن اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

كما أعلن المتحدث باسم الوزارة في وقت سابق من مساء السبت أنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه محافظة الخرج.

في الأثناء، أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي الليلة بالسيطرة على حريق اندلع نتيجة استهداف مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس يوم الثلاثاء الماضي.

ووجه الحرس الثوري تحذيرا لواشنطن بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن مسيّراته تحدد بدقة مواقع اختباء جنود الجيش الأمريكي وتتحرك بناء على معلومات.

استهدافات لإيران

وبدورها، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخ كروز أمريكي خارق للتحصينات استهدف محافظة كهكيلوية، بينما أفادت وكالة مهر أن هدفا واحدا "على الأقل" دُمر في سماء طهران.

وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه أسقط مسيرة من طراز أوربيتر 4 في تبريز واثنتين من نوع هرمس في طهران وأنديمشك.

في المقابل، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عما وصفتها بـ"تقديرات أمنية"، أن إيران أطلقت حتى الآن نحو 400 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وفي المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سابقا السبت، إن الولايات المتحدة هزمت إيران ودمرتها عسكريا واقتصاديا.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، لكن هذه الهجمات طالت منشآت مدنية في دول المنطقة، مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة.