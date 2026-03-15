عاجل | وزير الخارجية الإيراني لسي بي إس: لم نطلب وقف إطلاق النار قط ولم نطلب حتى التفاوض

وزير الخارجية الإيراني لسي بي إس: لم نطلب وقف إطلاق النار قط ولم نطلب حتى التفاوض

عراقجي لسي بي إس: مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر حتى يقتنع ترمب بأن الحرب غير شرعية ولا نصر فيها

عراقجي لسي بي إس: نحن أقوياء بما يكفي ولا نرى سببا للتحدث مع الأمريكيين

عراقجي لسي بي إس: نستهدف الأصول الأمريكية والمنشآت الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية فقط

عراقجي لسي بي إس: أراضي دول الخليج تستخدم لمهاجمة إيران وهناك أمثلة عديدة جدا على ذلك

