عاجل | وزير الخارجية الإيراني لسي بي إس: لم نطلب وقف إطلاق النار قط ولم نطلب حتى التفاوض
Published On 15/3/2026|
آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني لسي بي إس: لم نطلب وقف إطلاق النار قط ولم نطلب حتى التفاوض
عراقجي لسي بي إس: مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر حتى يقتنع ترمب بأن الحرب غير شرعية ولا نصر فيها
عراقجي لسي بي إس: نحن أقوياء بما يكفي ولا نرى سببا للتحدث مع الأمريكيين
عراقجي لسي بي إس: نستهدف الأصول الأمريكية والمنشآت الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية فقط
عراقجي لسي بي إس: أراضي دول الخليج تستخدم لمهاجمة إيران وهناك أمثلة عديدة جدا على ذلك
المصدر: الجزيرة