قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، إن التزام إيران بالتخلي الكامل عن أي طموحات نووية سيكون جزءا من أي اتفاق.

وأوضح في تصريحات لـ "إن بي سي نيوز" أن أي شروط لإبرام اتفاق مع طهران يجب أن تكون قوية للغاية.

وأضاف ترمب، قائلا إن "إيران تريد إبرام صفقة، وأنا لا أريد إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية".

وتوجه إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالقول إن عليه أن يفعل شيئا حكيما جدا لبلاده إذا كان على قيد الحياة.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه سمع أن مجتبى ليس على قيد الحياة، لكنه استدرك معبرا عن اعتقاده بأن "ذلك مجرد إشاعة".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد أنه طلب من دول عدة "متضررة من تصرفات إيران" المساعدة في تأمين المضيق.

وبما يخص العمليات العسكرية الأخيرة، لفت ترمب إلى أن الولايات المتحدة دمرت جزيرة خارك بالكامل، مبينا أنه لم يقترب من خطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد يستغرق سنوات، على حد قوله.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، لكن هذه الهجمات طالت منشآت مدنية في دول المنطقة، مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة.