عاجل | ترمب: على مجتبى خامنئي أن يفعل شيئا حكيما للغاية لبلاده إذا كان على قيد الحياة

عاجل | ترمب: لا أعرف إن كان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي على قيد الحياة

عاجل | ترمب: سمعت أن مجتبى خامنئي ليس على قيد الحياة ولكني أعتقد أن ذلك مجرد إشاعة

عاجل | ترمب لـ إن بي سي نيوز: طلبت من دول عدة متضررة من تصرفات #إيران المساعدة في تأمين مضيق هرمز

عاجل | ترمب لـ إن بي سي نيوز: دمرنا جزيرة خارك بالكامل لكنني لم ألمس خطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات.

ترمب لـ إن بي سي نيوز: التزام #إيران بالتخلي الكامل عن أي طموحات نووية سيكون جزءا من أي اتفاق