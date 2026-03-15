بـ5 أصابع.. نتنياهو يرد على شائعات مقتله

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة إكس، ظهر فيه وهو يتناول القهوة في أحد المقاهي، ردا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول مقتله بعد غياب تساءل كثيرون عن أسبابه وخلفياته.

وظهر نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– وهو يتناول القهوة، ويشير بأصابعه الخمسة في كلتا يديه، وذلك بعد تداول فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه بـ6 أصابع في كل يد.

وقال نتنياهو مخاطبا الشخص الذي يصوره "أستمر في قيادة الحكومة والجيش الإسرائيلي والموساد، ونواصل الحرب في إيران ولبنان وكل الجبهات".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه سيواصل هجماته بحزم لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

نفي رسمي

وفي وقت سابق من أمس السبت، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة".

وجاء النفي ردا على استفسار من وكالة الأناضول بشأن تصاعد الادعاءات التي تقول إن نتنياهو قد تم "اغتياله"، إذ أجاب مكتب رئيس الوزراء قائلا "هذه أخبار كاذبة، رئيس الوزراء بخير".

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون، بحسب المعطيات الواردة.

وفي المقابل، تردّ إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تصفه بقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن هذه الهجمات التي شملت كل دول الخليج والأردن طالت أهدافا مدنية وسقط جراءها قتلى وجرحى مدنيون.