كيف سيواجه حزب الله الاجتياح الإسرائيلي المتوقع.. خبير عسكري يجيب

تتزايد المؤشرات على احتمال تصعيد عسكري واسع في لبنان في ظل حشود عسكرية إسرائيلية كبيرة وتوقعات بعملية برية خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير العسكري اللبناني العميد بسام ياسين عن سيناريوهات المواجهة المحتملة، مشيرا إلى استعدادات إسرائيلية لاجتياح بري مقابل اعتماد حزب الله على تكتيكات حرب العصابات والصبر في المعركة.

وقال ياسين للجزيرة مباشر إن المؤشرات الميدانية تدل على تحضير إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وأضاف أنه من الواضح أن هناك تخطيطا لعملية عسكرية كبرى في لبنان، مشيرا إلى تحشيد كبير بـ6 فرق عسكرية، بينها فرقتان مدرعتان تعدان من أهم الفرق العسكرية النظامية في الجيش الإسرائيلي.

وتابع أن هذه القوات تتمركز حاليا على الحدود اللبنانية في وضعيات هجومية ودفاعية، مشيرا إلى أن التحركات الحالية قد تمهد لتكثيف العمليات البرية في أكثر من محور في جنوب لبنان تمهيدا لاجتياح محتمل.

ووفقا للعميد بسام ياسين، فإن الظروف الجوية في لبنان خلال هذا الأسبوع ربما لا تكون مناسبة لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى، مما قد يدفع إسرائيل إلى تأجيل أي هجوم بري واسع حتى نهاية الأسبوع المقبل.

حرب العصابات

وعن قدرة حزب الله على مواجهة عملية برية إسرائيلية محتملة، قال الخبير العسكري إن الحزب استعد لهذه المواجهة وفق تكتيكات حرب العصابات، مؤكدا أن هذا النوع من القتال لا يعتمد على الدفاع الثابت عن الأرض.

وأضاف "يخطئ من يقول إن إسرائيل إذا استطاعت الدخول فهذا يعني أنها انتصرت، هي ستدخل، لكن حزب الله بتكتيكات حرب العصابات يعتمد الدفاع التراجعي وإنزال خسائر كبرى بالعدو".

وأشار ياسين إلى أن إستراتيجية الحزب تقوم على التمسك بالأرض عندما يكون ذلك ضروريا، والانسحاب والمناورة عندما تفرض ظروف المعركة ذلك.

وتابع قائلا: "حزب الله يعول على الصبر وطول المعركة بشكل أن يحدث خسائر كبرى بالجيش الإسرائيلي تقلب موازين الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وفي ما يتعلق بقدرات حزب الله الصاروخية، قال العميد بسام ياسين إن تأثير الصواريخ بعيدة المدى محدود في المعارك البرية المباشرة، مضيفا أن "إطلاق الصواريخ يحدث من أماكن بعيدة جدا عن أماكن القتال، من البقاع وامتدادا نحو الجنوب هناك مراكز وقواعد إطلاق للصواريخ".

معارك الخيام

وتحدث الخبير العسكري عن المعارك الجارية في مدينة الخيام جنوب لبنان، معتبرا أنها تعكس طبيعة المواجهة المحتملة في حال توسعت الحرب.

وقال ياسين "مدينة الخيام لليوم الـ18 تتعرض لهجمات وما زالت المقاومة صامدة في أجزاء كبيرة من هذه المدينة".

وأضاف أن هذا الصمود يدل على أسلوب عمل قوات الرضوان التابعة لحزب الله في القتال داخل المدن وبين الأحياء السكنية والبنايات، وكذلك في المناطق الوعرة.

وأشار إلى أن حزب الله عندما أعلن أنه أعاد ترميم قدراته العسكرية، فإنه كان يدرك السيناريوهات المحتملة للمعركة، مؤكداً أن الهجوم البري الإسرائيلي لن يكون مفاجئاً للحزب.

وفي تقييمه لقدرة القوات الإسرائيلية على التقدم داخل جنوب لبنان، قال ياسين إنها قادرة على الدخول إلى الأراضي اللبنانية، لكنها ستواجه تحديات كبيرة.

لكنه أضاف أن حزب الله وتسليحه وقدرته على المناورة، إضافة إلى طبيعة الأرض اللبنانية، تمنح المقاومة أفضلية نسبية في المواجهة البرية.

"القضم البطيء"

وعن التكتيك العسكري المتوقع أن تعتمده إسرائيل في حال بدأت عملية برية، توقع العميد بسام ياسين أن تتبع إستراتيجية التقدم التدريجي البطيء داخل الأراضي اللبنانية.

وقال ياسين إن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على القصف المدفعي والجوي المكثف، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، قبل التقدم ببطء داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن التقدم السريع والاختراقات الواسعة قد تكون محفوفة بالمخاطر لأنها تكشف أجنحة القوات المتقدمة.

كما قال الخبير العسكري إن حزب الله يراهن على قدرته على تحقيق مكاسب ميدانية يمكن استثمارها سياسيا، في حين تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهدافها من خلال التقدم داخل الأراضي اللبنانية واستخدامه كورقة ضغط في أي تسوية محتملة.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أعلن حزب الله بدء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ اتفاق وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي اليوم ذاته، وسّعت إسرائيل غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تبدأ في الثالث من مارس/آذار الجاري توغلا بريا محدودا في الجنوب.