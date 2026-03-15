في ليلة القدر.. الأقصى مغلق والقدس ثكنة عسكرية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ولليوم الـ16 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومع حلول ليلة 27 رمضان، حوّلت محيطه إلى ثكنة عسكرية.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن قوات الاحتلال حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات الجنود في محيطها.

وأضافت أن مئات المقدسيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في منطقة باب الساهرة وباب العمود وفي الشوارع مع استمرار إغلاق البلدة القديمة والمسجد الأقصى "وسط حصار من القوات الإسرائيلية".

وجاءت التعزيزات الإسرائيلية بالتزامن مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لكسر الحصار عن المسجد الأقصى وإحياء ليلة القدر في رحابه أو حيث أمكن الوصول.

ومنذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بذريعة إعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات.

ويحيي الفلسطينيون ليلة 27 مضان (ليلة القدر) بالاعتكاف في المساجد والصلاة والدعاء وقراءة القرآن حتى الفجر، وأحياها بالمسجد الأقصى نحو 180 ألفا العام الماضي.

ووفق محافظة القدس، فقد أدى عشرات المقدسيين صلاتي العشاء والتراويح عند محيط باب الساهرة في الجهة الشمالية للبلدة القديمة من القدس، وسط تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي –في بيان- إن قوات الاحتلال نشرت الحواجز وأوقفت الوافدين إلى البلدة القديمة ومنعت دخول المقدسيين من غير سكانها.

وأشار المركز إلى ما تشهده أسواق البلدة القديمة من انهيار حيث تبدو شبه خالية وأغلقت معظم متاجرها في ظل القيود الإسرائيلية، في موسم ينتظره التجار كل عام.

وأدانت جامعة الدول العربية -في بيان- "بأشدّ العبارات" استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى، ومنع إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه.

واعتبرت الجامعة هذا الإجراء "الاستفزازي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضًا لحرية العبادة والوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة".

وشددت على أنّ "لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي "صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وممارساتها، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس واحترام حرية العبادة".