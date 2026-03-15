استهداف مطار الكويت ودول الخليج تعترض عشرات المسيّرات والصواريخ الإيرانية

مع دخول المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثالث، واصلت طهران استهداف دول الخليج العربي، إذ أعلنت دولة قطر التصدي لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، في حين أكدت دول أخرى اعتراض صواريخ ومسيَّرات في أجوائها.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ50 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل، وما وصفها بمصالح أمريكية في دول الخليج.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، اليوم السبت، إن البلاد تعرضت لهجمات إيرانية بـ4 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيَّرة، مشيرة إلى تمكُّن الدفاعات الجوية من اعتراضها جميعا بنجاح.

السعودية: اعتراض مسيَّرات

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أُطلِقت باتجاه محافظة الخرج، وذلك بعد إعلان الدفاع المدني السعودي تفعيل نظام الإنذار المبكر في المحافظة للتحذير من خطر يهدد أمن السكان.

كما أكدت وزارة الدفاع بالمملكة اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية مساء اليوم السبت.

الكويت: استهداف المطار الدولي

وفي تطور آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية تعرُّض مطار الكويت الدولي لاستهداف بطائرات مسيَّرة أصابت نظام الرادار، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الكويتي، مساء اليوم، إن دفاعاته تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية، وطالب في بيان سكان البلاد بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية رصد 7 مسيَّرات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن الدفاعات تمكنت من تدمير 3 منها، في حين سقطت مسيَّرتا استطلاع خارج منطقة التهديد، واستهدفت اثنتان قاعدة أحمد الجابر الجوية.

الإمارات والبحرين: هجمات مكثفة

وفي مدينة الفجيرة الإماراتية، أدى هجوم بطائرة مسيَّرة إلى اندلاع حريق في ميناء المدينة، مما تسبب في توقف بعض أنشطة الميناء، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني وسط دبي نتيجة اعتراض جوي، موضحا أن الحادث لم يسفر عن حريق أو إصابات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم السبت، مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيَّرة قادمة من إيران. ووفقا للوكالة، فقد بلغ إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الهجمات 294 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوّالا (كروز)، و1600 طائرة مسيَّرة.

أما في البحرين، فأفادت وزارة الداخلية بإطلاق صفارات الإنذار، قائلة إن على المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن، دون ورود مزيد من التفاصيل.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، اعتراض 124 صاروخا و203 طائرات مسيَّرة استهدفت المملكة منذ بدء العدوان الإيراني.

واستهدفت إيران 7 دول عربية معظمها خليجية بما لا يقل عن 3 آلاف و554 صاروخا وطائرة مسيَّرة، إضافة إلى الهجوم بطائرتين مقاتلتين، خلال أسبوعين ضمن ما تصفه بالرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الجمعة.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل "مصالح أمريكية" في المنطقة، لكنَّ هجماتها تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.